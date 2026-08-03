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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة سرية تكشف مأزق واشنطن.. الجيش الأمريكي يطلب أفكارا جديدة ضد إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت شبكة CNN أن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) وجّهت رسالة بريد إلكتروني داخلية إلى محللي الاستخبارات، تدعوهم إلى طرح "أفكار جديدة ومبتكرة وغير تقليدية" للضغط على إيران، في ظل تعثر الاستراتيجية الحالية وعدم تحقيق الحملة العسكرية أهدافها المرجوة.


ووفقا للتقرير، أرسل ضابط استخبارات كبير في القيادة المركزية الرسالة خلال ذروة التوتر مع طهران، وقبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجمات الواسعة التي كان قد لوّح بتنفيذها، طالبًا من العاملين تقديم مقترحات جديدة للتعامل مع إيران.


وأشارت الشبكة إلى أن هذه الخطوة تعكس محدودية الخيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية، بعدما لم تُجبر الضربات الجوية الأخيرة إيران على القبول باتفاق بالشروط التي تسعى إليها واشنطن، ما دفع القيادة العسكرية إلى إعادة تقييم استراتيجيتها والبحث عن بدائل.


ونقلت CNN عن مصادر مطلعة أن الدعوة إلى ما وصف بـ"العصف الذهني الجماعي" تُعد إجراءً غير معتاد داخل المؤسسة العسكرية، وتعكس رغبة القيادة في استكشاف حلول جديدة توازن بين رغبة الرئيس ترامب في ممارسة ضغوط فعالة على إيران، وبين تجنب الانزلاق إلى حرب برية واسعة.


من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن تيموثي هوكينز، إن القيادة اعتادت تشجيع التفكير الإبداعي والابتكار في مواجهة التحديات العملياتية، مؤكدًا أن قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر يحث جميع أفراد فريقه، بمختلف رتبهم، على تقديم أفضل الأفكار الممكنة.


ولفت التقرير إلى أن واشنطن تواجه أيضا تحديات إضافية، من بينها المخاوف بشأن استنزاف مخزون صواريخ الاعتراض، واحتمال ارتفاع الخسائر البشرية في حال توسع المواجهة، فضلًا عن إقرار رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال دان كين، بأن القوة الجوية وحدها لن تكون كافية لتحقيق أهداف الإدارة الأمريكية.


ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستستأنف المفاوضات مع إيران، مؤكدا وجود تفاهم بشأن مضيق هرمز، ومشيرًا إلى أن السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب إيران، طلبت منه العدول عن تنفيذ الضربة العسكرية لإفساح المجال أمام المسار التفاوضي.

القيادة المركزية الأمريكية محللي الاستخبارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران

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