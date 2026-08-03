رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال صيانة المدن الجامعية استعدادا للعام الدراسي الجديد

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمدن الجامعية بكفر سعد، لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية، وذلك في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026/2027.

رافق رئيس الجامعة، خلال الجولة، الدكتور أشرف عواد عبد التواب، المشرف العام على المدينة الجامعية بكفر سعد، والدكتور عوض الله سليمان، مدير عام المدن الجامعية، إلى جانب مدير ومشرفي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تواصل تنفيذ خطط تطوير المدن الجامعية بصورة مستمرة، بما يسهم في توفير بيئة إقامة مناسبة للطلاب، تلبي احتياجاتهم وتتيح لهم ممارسة مختلف الأنشطة والهوايات في أجواء آمنة ومتكاملة.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس الجامعة على معدلات تنفيذ أعمال الصيانة، مشددا على أهمية المتابعة الدورية لجميع أعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت والمرافق، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وخدمية متميزة للطلاب.

ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لتكون المدن الجامعية جاهزة بالكامل قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.