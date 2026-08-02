نائب رئيس جامعة بنها: نشر ثقافة الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية العمل

افتتح الدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الدفعة الثانية من مبادرة "سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ" لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بسيوني مدير وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بالجامعة، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في المبادرة.



وأكد الدكتور طه عاشور أن جامعة بنها تضع الاستدامة والعمل المناخي في صدارة أولوياتها، من خلال تبني قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، والتوسع تدريجيا في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب زيادة المسطحات الخضراء داخل الحرم الجامعي، بما يعزز جهود الحفاظ على البيئة ويرفع من تنافسية الجامعة في التصنيفات العالمية التي تقيس مدى التزام الجامعات بأهداف التنمية المستدامة.



وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تتجه بخطوات ثابتة نحو تحقيق الحياد الكربوني، عبر تنفيذ عدد من المبادرات بقطاع خدمة المجتمع تستهدف خفض البصمة الكربونية لمختلف الأنشطة الجامعية، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ، والتوسع في الحلول الصديقة للبيئة، فضلا عن نشر الوعي البيئي بين منسوبي الجامعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.



وأشار الدكتور طه عاشور إلى أن مبادرة "سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ" تستهدف بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم ليكونوا سفراء للتنمية المستدامة والمناخ داخل الجامعة وخارجها، إلى جانب نشر ثقافة الاستدامة في المجتمع، وذلك من خلال برنامج تدريبي متكامل يضم مجموعة من الدورات والممارسات التفاعلية والزيارات الميدانية، ويتناول أنماط التنمية، وأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في إعداد كوادر أكاديمية قادرة على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفاتها.