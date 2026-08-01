رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة داخل الوحدات والمراكز

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة لمديرى المراكز والوحدات الخاصة بالجامعة.



وشملت القرارات تجديد تكليف كل من : الدكتور محمد سعيد مستشارا لرئيس الجامعة للشئون الهندسية والمتابعة الفنية للمشروعات الإنشائية والأعمال الهندسية بالمستشفيات ، والدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسقا عاما للجودة الادارية ومشرفا على إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل بالجامعة ، والدكتور أيمن سمير مستشارا لرئيس الجامعة لشئون الابتكار ، والدكتور إبراهيم راجح مشرفا عاما علي مركز إعداد القادة ومدير تنفيذيا لوحدة الأزمات والكوارث ، والدكتور سيد عبدالونيس مشرفا عاما على المدن الجامعية، والدكتورة إيمان عبدالحق مديرًا لمركز الخدمة العامة للغات الأجنبية بالجامعة والدكتور أشرف المشد مشرفا على معمل المهارات الطبية المركزى ، والدكتور محمد شبل مسئول الدفاع المدنى ، والدكتور محمد أسامة مديرا لمركز الاستشارات والأعمال الهندسية والفنية ، والدكتور حازم عليوة مديرًا أكاديميًا لمقر الجامعة بالعبور ، والدكتور محمد غانم مديرا لمركز ضمان الجودة والاعتماد ، والدكتور عبدالفتاح منجد مديراً تنفيذيا لمكتب العلاقات الدولية ورعاية المبعوثين والدكتور محمد رفعت مشرفا عاما على صندوق حساب البحوث العلمية ، والدكتور أحمد البيطار مشرفا عاما على مركز إستخراج الشهادات الموحد، والدكتور خالد عيسوى منسقا عاما للأنشطة والمشروعات والمبادرات ومدير مشروع الأنشطة الطلابية والعقيد وائل مكى مستشارا للتربية العسكرية.

كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة تجديد تكليف الكاتب الصحفى إبراهيم جودة للعمل مسئولاً إعلامياً ومشرفا على المكتب الإعلامي بالجامعة ، والدكتور محمد عبدالفتاح مديراً لمركز الاختبارات المركزية الالكترونية ، والدكتور أحمد طه عبدالفتاح طه مديرًا تنفيذيًا للمعلومات (CIO) ومديرًا لمركز الخدمة العامة لنظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هانى زكريا مشرفا على مجمع الجامعة ، والدكتورة منى نصر مديرا تنفيذيا لمركز رعاية الموهوبين والمبدعين

، والدكتورة فاطمة عبدالوهاب مديرا للتخطيط الاستراتيجي بالجامعة ، والدكتورة عزة عبدالله مديراً لمركز القياس والتقويم ، والدكتورة نجلاء فكري مديرا لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس.