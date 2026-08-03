تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

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ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة (8) سفن، وتم تداول 8 آلاف طن بضائع و456 شاحنة و102 سيارة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أن حركة الواردات شملت 3 سفن و2000 طن بضائع و143 شاحنة و91 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و6 آلاف طن بضائع و313 شاحنة و11 سيارة.

وتابع البيان أن ميناء سفاجا غادر منه السفينتان POSEIDON EXPRESS والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 4200 طن بضائع و265 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين، وسينا وآيلة، موضحا أن مواني الهيئة سجلت وصول وسفر 1257 راكبا بموانئها .