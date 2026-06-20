ورثة ميسي ورونالدو يظهرون في المونديال.. مواهب شابة تكتب الفصل الأول من المجد فى كأس العالم

لم تكن الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 مجرد بداية لرحلة المنتخبات نحو اللقب الأغلى في عالم كرة القدم بل تحولت إلى مسرح عالمي لإعلان ميلاد جيل جديد من النجوم الشباب الذين خطفوا الأضواء من الأسماء المخضرمة وفرضوا أنفسهم بقوة على المشهد الكروي.

وفي الوقت الذي كانت الأنظار تتجه نحو النجوم الكبار وأصحاب الخبرات مثل الأسطورة ليونيل ميسى والبرتغالي كريستيانو رونالدو جاءت المفاجأة من مجموعة من اللاعبين الشبان الذين استغلوا فرصة الظهور على أكبر مسرح كروي في العالم ليقدموا أوراق اعتمادهم أمام ملايين المتابعين مؤكدين أن المستقبل بات يطرق الأبواب بقوة.

إيرانكوندا.. السرعة التي أشعلت أحلام أستراليا

كان المهاجم الأسترالي نستوري إيرانكوندا أحد أبرز نجوم الجولة الافتتاحية بعدما دخل تاريخ الكرة الأسترالية من أوسع أبوابه.

ففي ظهوره الأول بكأس العالم سجل اللاعب الشاب هدفًا رائعًا في شباك تركيا ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك بقميص منتخب أستراليا في المونديال بعمر 20 عامًا و125 يومًا.

ولم يقتصر تأثيره على الهدف فقط بل قدم أداءً مذهلًا من حيث السرعة والمهارة والقدرة على اختراق الدفاعات ليستحق عن جدارة جائزة رجل المباراة ويؤكد أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة العالمية.

أوكون إنجستلر.. الوريث الشرعي لاسم عريق

إذا كان إيرانكوندا قد خطف العناوين فإن زميله أوكون إنجستلر كان العقل المحرك في وسط الملعب فنجل النجم الأسترالي السابق بول أوكون أثبت أن الموهبة لا تورث فقط بالاسم بل بالعمل والتطور أيضًا بعدما قدم مباراة متكاملة دفاعيًا وهجوميًا ونجح في صناعة الهدف الذي سجله إيرانكوندا.

ويبدو أن المنتخب الأسترالي يمتلك ثنائيًا شابًا قادرًا على صناعة مستقبل مشرق للكرة الأسترالية خلال السنوات المقبلة.

أليكس فريمان.. ابن البطل الأمريكي يشق طريقه في كرة القدم

بعيدًا عن ملاعب كرة القدم الأمريكية التي صنعت مجد والده أنطونيو فريمان اختار أليكس فريمان كتابة قصته الخاصة داخل المستطيل الأخضر.

مدافع فياريال الإسباني قدم أداءً لافتًا في مواجهة باراجواي وأظهر قدرات بدنية وفنية مميزة جعلته أحد أبرز مفاجآت الجولة الأولى.

وبرهن اللاعب الشاب على امتلاكه شخصية قوية وقدرة كبيرة على المساهمة الهجومية رغم مركزه الدفاعي ليؤكد أنه مشروع نجم كبير في المستقبل.

أيوب بوعدي.. جوهرة المغرب الجديدة

رغم صعوبة المواجهة أمام البرازيل نجح المغربي أيوب بوعدي في جذب الأنظار بأدائه الراقي وثقته الكبيرة في التعامل مع الكرة.

اللاعب الشاب قدم نموذجًا للاعب العصري القادر على الجمع بين الجودة الفنية والانضباط التكتيكي وكان أحد أبرز عناصر المنتخب المغربي الذي ترك انطباعًا إيجابيًا رغم قوة المنافس.

ويُنظر إلى بوعدي باعتباره أحد أهم المشاريع الكروية المغربية في السنوات المقبلة خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الكرة المغربية على مستوى الفئات السنية.

يان ديوماندي.. أصغر سفير للأفيال في المونديال

واصلت كوت ديفوار تقديم مواهبها الواعدة للعالم من خلال يان ديوماندي الذي أصبح أصغر لاعب يمثل منتخب الأفيال في نهائيات كأس العالم.

وخلال مواجهة الإكوادور قدم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لمحات فنية رائعة أظهرت حجم الإمكانات التي يمتلكها سواء بسرعته الكبيرة أو قدرته على صناعة الفارق في المواقف الفردية.

ويعتقد كثيرون أن ديوماندي سيكون أحد أبرز نجوم الكرة الإفريقية خلال السنوات القادمة.

أنطونيو نوسا.. موهبة النرويج التي أربكت العراق

من بين الأسماء التي تركت بصمة قوية أيضًا جاء الجناح النرويجي أنطونيو نوسا الذي قدم مباراة مميزة أمام العراق.

وأثبت اللاعب الشاب امتلاكه مهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على المراوغة وصناعة الخطورة حيث تسبب في مشاكل متواصلة للخط الخلفي العراقي طوال فترات اللقاء.

ويمثل نوسا نموذجًا جديدًا للمواهب النرويجية التي تواصل الظهور على الساحة العالمية بقوة.

جانون دواك.. سلاح اسكتلندا الهجومي الجديد

الكرة الاسكتلندية بدورها وجدت ضالتها في الجناح الشاب جانون دواك الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب رغم صغر سنه.

ويتميز اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بقدرته على اللعب في كلا الجناحين إلى جانب سرعته الكبيرة ومهاراته الفردية التي تمنحه الأفضلية في المواجهات المباشرة.

ومع كل مباراة يثبت دواك أنه أحد أهم المواهب البريطانية الصاعدة.

مباي.. الرقم القياسي الإفريقي الجديد

في واحدة من أبرز لحظات الجولة الأولى نجح السنغالي مباي في كتابة اسمه في سجلات التاريخ فبعد هدفه في مرمى فرنسا أصبح أصغر لاعب إفريقي يسجل في كأس العالم بعمر 18 عامًا و142 يومًا ليؤكد أن السنغال لا تزال قادرة على إنتاج المواهب الاستثنائية جيلاً بعد جيل.

وأظهر اللاعب الشاب شخصية قوية وشجاعة كبيرة أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية ما يعكس حجم الموهبة التي يمتلكها.

دي فوجيرول.. رهان كندا الرابح

المنتخب الكندي جنى ثمار الثقة التي منحها المدرب جيسي مارش للمدافع الشاب لوك دي فوجيرول فاللاعب المولود في لندن قدم أداءً دفاعيًا مميزًا وأثبت قدرته على تحمل المسؤولية رغم حداثة سنه ليؤكد أنه أحد الركائز المستقبلية للكرة الكندية.

ويبدو أن كندا بدأت بالفعل في بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

كاليب ييرينكي.. جوهرة غانا المتوهجة

واختتم الغاني كاليب ييرينكي قائمة المواهب التي لفتت الأنظار خلال الجولة الأولى فلاعب الوسط البالغ من العمر 20 عامًا قدم لقطة استثنائية أمام بنما عندما افتك الكرة في نصف ملعبه قبل أن يقود هجمة مرتدة سريعة وينهيها بنجاح داخل الشباك.

هذا المشهد اختصر قدرات اللاعب الشاب الذي يجمع بين القوة البدنية والسرعة والقدرة على التحول من الدفاع إلى الهجوم في لحظات قليلة.