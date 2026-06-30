المغربي "عيسي ديوب" افضل لاعب في مباراة هولندا بالمونديال

حصد المغربي عيسي ديوب جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام هولندا في دور الـ٣٢ بكأس العالم.

وتأهل منتخب المغرب لدور الستة عشر بالمونديال بعد فوزه الماراثوني علي منتخب هولندا بنتيجة (٣-٢) بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت صباح اليوم/الثلاثاء/ علي ملعب مونتيري في إطار دور الـ٣٢ ببطولة كأس العالم لكرة والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو القادم.

وقدم عيسي ديوب افضل اداء له مع المغرب منذ بداية المونديال ،وكان قائدا للدفاع ونجح في الحد من خطورة الهجوم الهولندي ،كما سجل هدف التعادل للمنتخب المغربي في الوقت القاتل،ليعيد منتخب بلاده للقاء مرة اخري ويقوده للتاهل لدور الستة عشر.

ويواجه منتخب المغرب في دور الستة عشر نظيره الكندي يوم السبت المقبل وذلك بعد ان نجح الأخير في التاهل بالفوز علي جنوب افريقيا بهدف نظيف.