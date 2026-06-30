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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد مباراة ماراثونية.. المغرب يتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم بفوزه على هولندا بركلات الترجيح

بعد مباراة ماراثونية.. المغرب يتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم بفوزه على هولندا بركلات الترجيح
بعد مباراة ماراثونية.. المغرب يتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم بفوزه على هولندا بركلات الترجيح
أ ش أ

 تأهل منتخب المغرب إلي دور الستة عشر وذلك بفوزه على منتخب هولندا بنتيجة (٣-٢) بركلات الترجيح بعد مباراة مارثونية أُقيمت صباح اليوم /الثلاثاء/ على ملعب مونتيري؛ في إطار دور الـ٣٢ ببطولة كأس العالم لكرة والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو القادم.

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة وغلبت عليها الندية واستحوذ المنتخب المغربي على أغلب فترات اللقاء سواء في الوقت الأصلي أو الإضافي، بينما لعب منتخب هولندا علي التحولات الهجومية والتي شكلت خطورة علي مرمي الحارس "بونو" في بعض الفترات، وتالق فيربوخين وتصدي لتسديدة من كل من الصيباري وحكيمي في الشوط الأول، كما تصدي بونو لتسديدة خطيرة من بروبي مهاجم هولندا في الشوط الاول ايضا ،وواصل منتخب المغرب استحواذه علي الكرة دون خطورة كبيرة الي ان انطلق حكيمي في الدقائق الاولى من الشوط الثاني وسدد كرة في القائم،وعلي عكس مجريات اللعب نجح منتخب هولندا في التقدم بالهدف الاول في الدقيقة ٧٢ عن طريق كودي جاكبو وذلك بعد كرة طولية من الحارس ولمسة راسية من وسط الملعب وتصل الكرة لسامرفيل وينطلق بالكرة ويصل لمنطقة الجزاء ويمرر الكرة ويقابلها جاكبو بتسديدة قوية وتهز الكرة الشباك،وضغط منتخب المغرب بقوة عقب التأخر لمحاولة التعويض وهو ماتحقق في الدقيقة ٩٢ عن طريق المدافع عيسي ديوب بعد كرة عرضية رائعة من شمس الدين طالبي وارتقاء ورأسية من عيسى ديوب داخل منطقة الجزاء ،ليعدل المنتخب المغربي النتيجة وتتجه المباراة لشوطين إضافيين،لم يتغير بهم الأداء ،سيطرة للمنتخب المغربي،ولكن قلت الخطورة علي المرمي واستمر المنتخب الهولندي في اللعب علي التحولات.

وشهد الشوطين الإضافيين فرصة واحدة خطيرة كانت من نصيب المغرب عن طريق سفيان رحيمي الذي راوغ اكثر من مدافع هولندي وسدد الكرة تصدي لها حارس لهولندا ،ليتم الاحتكام لركلات الترجيح لحسم المتأهل ،حيث سجل للمغرب كل من سفيان رحيمي وشمس الدين الطالبي والصيباري ،وأضاع حكيمي والعيناوي، بينما سجل لهولندا كل من كووبميينيس و فيخهورست وأضاع كل من سامرفيل وتيمبير وجاستن كليفرت؛ لينتهي اللقاء بفوز المنتخب المغربي وتأهله لدور الستة عشر،

ويواجه منتخب المغرب في دور الستة عشر نظيره الكندي يوم السبت المقبل؛ وذلك بعد أن نجح الأخير في التأهل بالفوز علي جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

منتخب المغرب منتخب هولندا مباراة مارثونية ملعب مونتيري دور الـ٣٢ ببطولة كأس العالم لكرة

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