محمد وهبي: تأهل المغرب مستحق.. وصبر اللاعبين قادنا لإقصاء هولندا في كأس العالم

أكد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن تأهل "أسود الأطلس" إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 جاء عن جدارة واستحقاق، مشيرًا إلى أن صبر اللاعبين وإيمانهم بقدرتهم على العودة كانا مفتاح الانتصار على هولندا.

ونجح منتخب المغرب في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعدما تغلب على هولندا بركلات الترجيح (3-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيري بالمكسيك ضمن منافسات دور الـ32.

وهبي: هولندا احترمتنا ولعبت بخمسة مدافعين

وقال وهبي، في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "كانت مباراة تكتيكية بحتة، والمنتخب الهولندي احترمنا كثيرًا، واختار اللعب بخمسة مدافعين لأنه يعرف أسلوب لعبنا وقدرتنا على الاستحواذ على الكرة".

وأضاف: "سيطرنا على مجريات اللقاء، وكانت نسبة استحواذنا أعلى، وصنعنا فرصًا أكثر وسددنا بشكل أكبر، لذلك أرى أن الفوز والتأهل كانا مستحقين".

الصبر والإيمان وراء العودة

وأوضح مدرب المغرب أن استقبال هدف التقدم للهولنديين لم يؤثر على لاعبيه، قائلًا: "للأسف استقبلنا هدفًا من هجمة مرتدة رغم سيطرتنا، لكن كان لدينا الصبر والإيمان بأنفسنا حتى نجحنا في العودة وإدراك التعادل".

وأضاف: "علينا أن نتقبل الفوز بهذه الطريقة، فلكل مباراة ظروفها الخاصة، والأهم أننا في مرحلة خروج المغلوب وحققنا الهدف".

رسالة للجماهير قبل مواجهة كندا

ووجه وهبي رسالة إلى الجماهير المغربية، مؤكدًا أن دعمها كان أحد أسباب التأهل، وقال: "شغف المغاربة في جميع أنحاء العالم يمنحنا طاقة كبيرة للاستمرار، ومغامرتنا لم تنته بعد ولا نريدها أن تتوقف".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أشعر بالفخر بما قدمه اللاعبون، ونهدي هذا الفوز إلى الملك والشعب المغربي".

ويضرب منتخب المغرب موعدًا مع نظيره الكندي في دور الـ16 من كأس العالم 2026، في مواجهة تقام مساء السبت المقبل.