قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحية بني عبيد ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت
حفظت لمصر هويتها.. وزير الشئون النيابية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح
مصدر إيراني: اجتماعات مع الوسطاء اليوم في الدوحة لمناقشة أزمة هرمز
للوفاء بزيادة الطلب.. خطة عمل مشتركة بين الكهرباء والبترول خلال فصل الصيف
الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة
البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات
حصاد 12 عاماً من التنمية الصناعية.. "الصناعة" تقود النمو الاقتصادي وتوسع غير مسبوق في القاعدة الإنتاجية
قبل هبة مجدي.. نجوم إصابهم المرض اللعين وانتصروا عليه
تنبيهات جديدة من التعليم للطلاب لزيادة انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026
أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر شهرية مع ترقب محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة
قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد وهبي: تأهل المغرب مستحق.. وصبر اللاعبين قادنا لإقصاء هولندا في كأس العالم

محمد وهبي
محمد وهبي
إسلام مقلد

أكد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن تأهل "أسود الأطلس" إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 جاء عن جدارة واستحقاق، مشيرًا إلى أن صبر اللاعبين وإيمانهم بقدرتهم على العودة كانا مفتاح الانتصار على هولندا.

ونجح منتخب المغرب في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعدما تغلب على هولندا بركلات الترجيح (3-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيري بالمكسيك ضمن منافسات دور الـ32.

وهبي: هولندا احترمتنا ولعبت بخمسة مدافعين

وقال وهبي، في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "كانت مباراة تكتيكية بحتة، والمنتخب الهولندي احترمنا كثيرًا، واختار اللعب بخمسة مدافعين لأنه يعرف أسلوب لعبنا وقدرتنا على الاستحواذ على الكرة".

وأضاف: "سيطرنا على مجريات اللقاء، وكانت نسبة استحواذنا أعلى، وصنعنا فرصًا أكثر وسددنا بشكل أكبر، لذلك أرى أن الفوز والتأهل كانا مستحقين".

الصبر والإيمان وراء العودة

وأوضح مدرب المغرب أن استقبال هدف التقدم للهولنديين لم يؤثر على لاعبيه، قائلًا: "للأسف استقبلنا هدفًا من هجمة مرتدة رغم سيطرتنا، لكن كان لدينا الصبر والإيمان بأنفسنا حتى نجحنا في العودة وإدراك التعادل".

وأضاف: "علينا أن نتقبل الفوز بهذه الطريقة، فلكل مباراة ظروفها الخاصة، والأهم أننا في مرحلة خروج المغلوب وحققنا الهدف".

رسالة للجماهير قبل مواجهة كندا

ووجه وهبي رسالة إلى الجماهير المغربية، مؤكدًا أن دعمها كان أحد أسباب التأهل، وقال: "شغف المغاربة في جميع أنحاء العالم يمنحنا طاقة كبيرة للاستمرار، ومغامرتنا لم تنته بعد ولا نريدها أن تتوقف".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أشعر بالفخر بما قدمه اللاعبون، ونهدي هذا الفوز إلى الملك والشعب المغربي".

ويضرب منتخب المغرب موعدًا مع نظيره الكندي في دور الـ16 من كأس العالم 2026، في مواجهة تقام مساء السبت المقبل.

محمد وهبي منتخب المغرب المغرب أسود الأطلس كأس العالم 2026 كأس العالم هولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

ترشيحاتنا

الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى منذ عام 1986

الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى منذ عام 1986

احمد الوكيل

مصر تقود أجندة التمويل والتنمية الإسلامية.. وانتخاب أحمد الوكيل نائبًا لرئيس الغرفة الإسلامية

جانب من مشاركة الرقابة المالية

الرقابة المالية تشارك في اجتماعات المنظمة الدولية لمراقبي التأمين بالمغرب

بالصور

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح
قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح
قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

على ضوء القمر.. سارة سلامة تخطف الأنظار في جلسة تصوير ليلية

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فيديو

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد