الصيباري في مواجهة فان دايك.. إعلان تشكيل مباراة المغرب وهولندا في دور الـ٣٢ بالمونديال

أعلن المغربي محمد وهبي تشكيل منتخب بلاده لكرة القدم لمواجهة منتخب هولندا، صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب مونتيري بالمكسيك، في إطار دور الـ٣٢ ببطولة كأس العالم لكرة القدم المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حتى يوم ١٩ يوليو المقبل.

ويقود إسماعيل الصيباري تشكيل المغرب، بينما يتواجد فيرجيل فان دايك على رأس تشكيل المنتخب الهولندي.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي كالتالي.. في حراسة المرمى: ياسين بونو، وفي خط الدفاع: نصير مزراوي - شادي رياض - عيسي ديوب - أشرف حكيمي، وفي خط الوسط : نائل العيناوي - أيوب بو عدي - عز الدين أوناحي، وفي خط الهجوم: بلال الخنوس - إسماعيل صيباري - براهيم دياز.

وجاء تشكيل منتخب هولندا كالآتي.. في حراسة المرمى: بارت فيربروخين، وفي خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – جان بول فان هيكي – ميكي فان دي فين - ناثان أكي، وفي خط الوسط: دينزل دومفريس – فرينكي دي يونج – ريان جرافينبيرخ – كريسينسيو سامرفيل، وفي خط الهجوم: بريان بروبي – كودي جاكبو.

كان منتخب هولندا قد تأهل لدور الـ٣٢ في صدارة المجموعة السادسة برصيد ٧ نقاط، بينما جاء تأهل المغرب في وصافة المجموعة الثالثة برصيد ٧ نقاط.

ويواجه المتأهل من المغرب وهولندا في دور الستة عشر منتخب كندا والذي تأهل بالانتصار على جنوب إفريقيا بهدف نظيف.