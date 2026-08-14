جهود الدولة في رعاية مصابي حادث الدواويس .. فيديو

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية فيديو يستعرض جهود الدولة المصرية في سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع مصابي حادث الدواويس بالإسماعيلية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم على مدار الساعة.

واستقبلت مستشفيات الهيئة 30 مصابًا جراء الحادث، معظمهم من الحالات الحرجة، حيث جرى تقديم أوجه الرعاية والتدخلات الطبية اللازمة، حتى تماثل 14 مصابًا للشفاء وخروجهم سالمين، فيما تتواصل الرعاية الطبية للحالات المتبقية حتى تمام التعافي.

جهود الفرق الطبية

ويُوثق الفيديو جانبًا من جهود الفرق الطبية وأطقم الطوارئ والإسعاف في التعامل مع المصابين، في إطار منظومة الاستجابة الطبية التي تعمل على مدار الساعة، تأكيدًا على أن صحة وسلامة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية.