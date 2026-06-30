حكيمي بعد تأهل المغرب: كنا نثق في بونو.. وفخورون بتمثيل أفريقيا بالمونديال

أعرب أشرف حكيمي، قائد منتخب المغرب، عن فخره بزملائه بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن عبور عقبة هولندا جاء عن جدارة واستحقاق بعد القتال حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

ونجح منتخب المغرب في حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عقب الفوز على منتخب هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب مونتيري بالمكسيك ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وتقدم منتخب هولندا أولًا عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 72، قبل أن يعود منتخب المغرب في الوقت القاتل ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+1 عن طريق عيسى ديوب، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس لصالحهم.

وقال حكيمي في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "هذا فوز مستحق، لقد امتلكنا الروح الانتصارية حتى آخر دقيقة، ولم نستسلم رغم تأخرنا في النتيجة".

وأضاف قائد المغرب: "حافظنا على هويتنا وطريقة لعبنا، وتمسكنا بأسلوبنا حتى بعد استقبال الهدف، ونجحنا في العودة للمباراة".

وتابع نجم باريس سان جيرمان: "صنعنا العديد من الفرص، وكانت نسبة الاستحواذ في صالحنا، لكن كان ينقصنا فقط تسجيل المزيد من الأهداف".

وعن ركلات الترجيح، قال حكيمي: "عندما وصلنا إلى هذه المرحلة كنت واثقًا من الفوز، لأن لدينا ياسين بونو، فهو حارس كبير ويمنحنا الثقة".

ونجح ياسين بونو في التصدي للركلة الخامسة لمنتخب هولندا التي نفذها سامرفيل، قبل أن يسجل إسماعيل صيباري الركلة الأخيرة للمغرب، ليعلن تأهل أسود الأطلس إلى الدور المقبل.

واختتم حكيمي تصريحاته قائلًا: "أنا فخور بجميع اللاعبين، نحن نمثل أفريقيا، وأشكر الجماهير التي قطعت المسافات وجاءت إلى المكسيك من أجل دعمنا، وهدفنا أن نجعلهم فخورين بهذا المنتخب".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب كندا في دور الـ16 من كأس العالم 2026 مساء السبت المقبل، وسط طموحات بمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد في البطولة.