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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح الأبرز| 9 نجوم بدون أندية فى كأس العالم 2026 .. تعرف عليهم

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

تستقطب بطولة كأس العالم 2026 اهتماما كبيرا، ليس فقط بسبب المنافسة بين المنتخبات، ولكن  لوجود عدد من أبرز نجوم اللعبة الذين يخوضون البطولة دون الارتباط بأي نادٍ، بعدما انتهت عقودهم مع أنديتهم بنهاية شهر يونيو، ليصبحوا لاعبين أحرارًا في واحدة من أكبر المحافل الكروية.

محمد صلاح يتصدر القائمة

يتقدم قائد منتخب مصر محمد صلاح قائمة النجوم المشاركين في المونديال بلا أندية، عقب انتهاء عقده مع ليفربول، إلى جانب أسماء بارزة مثل الكرواتي لوكا مودريتش، والإنجليزي جون ستونز، والبرازيلي كاسيميرو، والألماني ليون جوريتسكا، الذين يدخلون البطولة وسط ترقب واسع لمستقبلهم.

كوكبة من أصحاب الخبرات

ولا تقتصر القائمة على هذه الأسماء، بل تضم نخبة من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، يتقدمهم قائد منتخب كولومبيا جيمس رودريجيز، والإيفواري فرانك كيسي، والبرازيلي فابينيو، ولاعب وسط منتخب غانا توماس بارتي، قائد منتخب النمسا ديفيد ألابا.

وجوه معروفة في البطولة

وتشهد البطولة مشاركة عدد آخر من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم، من بينهم مدافع منتخب الكونغو الديمقراطية تشانسيل مبيمبا، ولاعب الوسط الياباني دايتشي كامادا، والظهير البلجيكي توماس مونييه، في مشهد يعكس الحضور القوي للاعبين الأحرار في النسخة الحالية من كأس العالم.

المونديال بوابة لعقود جديدة

وتحمل البطولة أهمية مضاعفة لهؤلاء النجوم، إذ تمثل فرصة مثالية لإبراز قدراتهم أمام كبار الأندية حول العالم، تمهيدًا لحسم وجهاتهم المقبلة خلال سوق الانتقالات الصيفية، في الوقت الذي يقترب فيه بعضهم من تجديد عقودهم، بينما يفضل آخرون الانتظار إلى ما بعد انتهاء مشوارهم في كأس العالم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبلهم.

كأس العالم كأس العالم 2026 منتخب مصر محمد صلاح

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