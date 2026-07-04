شعبية قياسية.. حارس الرأس الأخضر يتحول إلى ظاهرة عالمية بعد كأس العالم

واصل حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا كتابة قصته الاستثنائية في كأس العالم 2026، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، بعدما أصبح أكثر حراس المرمى متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد متابعي فوزينيا على منصة "إنستجرام" نحو 20.5 مليون متابع، متجاوزاً الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يمتلك نحو 18 مليون متابع، ليصبح الحارس الأكثر شعبية في العالم من حيث عدد المتابعين.

وجاءت القفزة الهائلة في شعبية الحارس المخضرم بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026، وخاصة خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16، حيث تصدى لثماني كرات على المرمى، رغم خسارة فريقه بنتيجة 3-2 بعد التمديد.

شهرة حارس الرأس الأخضر

وكان فوزينيا يمتلك نحو 50 ألف متابع فقط قبل انطلاق البطولة، قبل أن تنفجر شعبيته عقب التعادل التاريخي مع إسبانيا في دور المجموعات، ثم مواصلة عروضه المميزة أمام كبار المنتخبات، ليصبح أحد أبرز نجوم النسخة الحالية من المونديال.