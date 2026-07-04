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شاهد هدف ميسي في الرأس الأخضر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد هدف ميسي في الرأس الأخضر

الارجنتين
الارجنتين
رباب الهواري

افتتح قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لفريقه في مواجهة منتخب الرأس الأخضر، بعدما أحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر اللقاء، ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم.

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وجاء الهدف بعد كرة طولية متقنة وصلت إلى ميسي، الذي أحسن استقبالها بمهارة كبيرة، قبل أن يتجاوز الرقابة الدفاعية ويسدد كرة قوية ومتقنة استقرت داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مستحقة قبل نهاية الشوط الأول.

هدف يعكس خبرة القائد

أظهر ميسي خلال الهدف خبرته الكبيرة وقدرته على استغلال أنصاف الفرص، حيث تعامل مع الكرة بهدوء وثقة، لينجح في ترجمة أفضلية منتخب الأرجنتين إلى هدف ثمين، وسط فرحة كبيرة من الجماهير التي حضرت اللقاء.

ويعد الهدف امتدادًا للمستويات المميزة التي يقدمها قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي يواصل قيادة فريقه بخبرته الكبيرة في المواعيد الكبرى.

سيطرة أرجنتينية على مجريات الشوط الأول

شهد الشوط الأول تفوقًا واضحًا للمنتخب الأرجنتيني، الذي فرض سيطرته على الكرة منذ الدقائق الأولى، ونجح في الاستحواذ على معظم فترات اللعب، مع تنوع واضح في بناء الهجمات والضغط المستمر على دفاعات منتخب الرأس الأخضر.

وصنع لاعبو الأرجنتين أكثر من فرصة محققة للتسجيل، مستفيدين من التحركات السريعة والتمريرات الدقيقة، وهو ما وضع المنافس تحت ضغط متواصل طوال النصف الأول من المباراة.

الرأس الأخضر يعتمد على الهجمات المرتدة

في المقابل، لجأ منتخب الرأس الأخضر إلى التنظيم الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، في محاولة لاستغلال المساحات خلف دفاع المنتخب الأرجنتيني والبحث عن هدف التعادل.

ورغم بعض المحاولات الهجومية، فإن الدفاع الأرجنتيني تعامل معها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف دون مقابل، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة في الشوط الثاني مع سعي كل منتخب لتحقيق هدفه في المب

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