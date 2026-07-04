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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف: مصر تكتب التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما حقق “الفراعنة” إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في سجل مشاركاتهم بالمونديال.

وأكد “كاف” أن المنتخب المصري نجح في كتابة صفحة جديدة من تاريخه، بعدما تمكن للمرة الأولى من تجاوز أول أدوار خروج المغلوب، ليحجز مكانه بين أفضل 16 منتخبًا في البطولة، مواصلًا مشواره نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة العالمية.

إنجاز تاريخي للفراعنة

ويمثل هذا التأهل محطة فارقة في تاريخ الكرة المصرية، حيث نجح المنتخب الوطني في كسر حاجز طال انتظاره، بعدما تجاوز عقبة دور الـ32، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق أفضل مشاركة له في تاريخ كأس العالم.

وبات المنتخب المصري ينتظر منافسه في دور الـ16، حيث سيواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين والرأس الأخضر، في مواجهة مرتقبة يأمل خلالها “الفراعنة” في مواصلة عروضهم القوية.

سيطرة مصرية وهدف مبكر

وقدم منتخب مصر أداءً مميزًا منذ الدقائق الأولى أمام أستراليا، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، مستغلًا تفوقه الفني والاستحواذ على الكرة، قبل أن ينجح في ترجمة أفضليته بهدف التقدم.

وجاء الهدف في الدقيقة 13 عن طريق إمام عاشور، الذي تابع كرة رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء، بعدما استغل عرضية رائعة من كريم حافظ، إثر تنفيذ مميز لركلة حرة نفذها محمد صلاح، ليسجل لاعب الوسط هدفه الثاني في البطولة.

طموحات مصر تتواصل

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة رحلته التاريخية بالمونديال، مستفيدًا من الروح القتالية والأداء الجماعي الذي ظهر به الفريق خلال البطولة، وسط دعم جماهيري كبير وثقة متزايدة في قدرة “الفراعنة” على تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الكرة المصرية، ومواصلة تمثيل الكرة الأفريقية والعربية بأفضل صورة في كأس العالم 2026.

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