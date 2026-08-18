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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ما شفتوش .. تعليق غير متوقع من خالد الغندور بعد تألق حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الغندور وحمزة
الغندور وحمزة
محمد بدران

أكد الإعلامي خالد الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه ليس ضد اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، مشددًا على تمنياته له بالتوفيق والنجاح، خاصة بعد انتقاله إلى صفوف برشلونة، معتبرًا أن اللعب للنادي الكتالوني «شرف ما بعده شرف».

وقال الغندور: «الناس بتعتقد إن أنا ضد حمزة عبد الكريم، لا خالص والله، باتمنى لأي لعيب مصري إن ربنا يكرمه، وإن واحد يلعب في برشلونة فده شرف ما بعده شرف».

وأوضح أن موقفه السابق من عدم استحقاق حمزة عبد الكريم التواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم كان مبنيًا على معايير فنية، مشيرًا إلى أن اللاعب قبل البطولة لم يكن يشارك في أي دوري، كما لم يكن لاعبًا دوليًا مع منتخب مصر ولم يخض أي مباراة دولية.

وأضاف: «لكن إحقاقاً للحق، أول مرة هعلق على هدف لحمزة عبد الكريم، لأن حتى الهدفين بتوعه اللي جابهم في المباراة الودية كانت ضربة جزاء وكانت كورة وقعت من الجون حطها».

وأشاد الغندور بالهدف الذي سجله حمزة عبد الكريم مع برشلونة أمام بازل، مؤكدًا أن الهدف لفت انتباهه بشكل كبير، وقال: «الهدف اللي أحرزه في بازل بعد نزوله بأربع دقائق، هدف بيفكرني بأهداف هالاند».

وأشار إلى أن المستوى الذي ظهر به حمزة يؤكد حدوث تطور واضح في قدراته، متمنيًا أن يحصل اللاعب على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الحالي، وألا يقتصر وجوده على فريق الرديف عقب مباراة الأهلي.

وتابع: «ومن الواضح أن اللاعب تطور نتمنى، نتمنى إنه بعد مباراة الأهلي ما ينتقلش حمزة لفريق الرديف، وأنه يشارك هذا الموسم، خصوصاً بعد تألقه وإحرازه هدفين ثم إحرازه هدف عالمي».

وكشف الغندور عن عدم امتلاكه حتى الآن رؤية كاملة للحكم على قدرات حمزة عبد الكريم، موضحًا أن الفترة الماضية لم تمنحه فرصة كافية لمتابعة اللاعب وتقييم مستواه بشكل دقيق.

وقال: «هدف لأول مرة ممكن أعلق على قدرات لاعب، لأني لغاية دلوقتي ما شفتش حمزة، معرفش أقيّمه، ما أعرفش أقول ده جامد ولا مش جامد، لأن.. ومش تقليل لحمزة على فكرة، ده لسه صغير مواليد 2007».

ويستعد حمزة عبد الكريم لخوض مواجهة تاريخية مع برشلونة أمام الأهلي، غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في بطولة كأس خوان جامبر، وسط اهتمام كبير بظهور اللاعب المصري الشاب بقميص الفريق الكتالوني.

خالد الغندور برشلونة حمزة عبد الكريم الدوري الاسباني

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