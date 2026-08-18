فيرمين لوبيز يعلق على صفقة جوليان ألفاريز ويكشف خيارات برشلونة في الهجوم

كشف فيرمين لوبيز، لاعب وسط برشلونة، موقفه من إمكانية تعاقد النادي الكتالوني مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل بحث الفريق عن مهاجم جديد بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

وقال فيرمين، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنه معجب بقدرات ألفاريز، ويرى أنه سيكون إضافة قوية لبرشلونة، لكنه رفض الحديث عن تفاصيل المفاوضات، احترامًا لعقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد.

وأضاف: "أنا أحبه. إنه لاعب كرة قدم عظيم، لكنه في النهاية لاعب أتلتيكو. لا أستطيع أن أذهب أبعد من ذلك".

فيرمين: برشلونة لديه أكثر من حل

وأوضح لاعب الوسط الإسباني، أن برشلونة يمتلك بالفعل عدة خيارات لتعويض غياب المهاجم الصريح، مشيرًا إلى قدرته على اللعب في هذا المركز، إلى جانب داني أولمو ورافينيا وأنتوني جوردون.

وقال: "من سيلعب بدور المهاجم؟ لا أعلم، لكن جوردون يمكنه أيضًا اللعب كمهاجم، وكذلك داني أولمو ورافينيا وأنا.. أستطيع التكيف".

وأشار فيرمين، إلى أنه سبق أن لعب كمهاجم وهمي خلال وجوده في فرق برشلونة السنية، مؤكدًا أن هذا الدور قريب من طبيعة مركزه كلاعب وسط هجومي.

إشادة بصفقات برشلونة الجديدة

وأشاد فيرمين ، بالتعاقدات التي أبرمها برشلونة خلال الصيف، وعلى رأسها أنتوني جوردون وكريم أدييمي، معتبرًا أن الثنائي يمتلك خصائص افتقدها الفريق بدرجة كبيرة خلال الموسم الماضي.

كما رحب بوصول رودري، مؤكدًا أن لاعب الوسط الإسباني يمثل إضافة من الطراز العالمي، ويمكنه منح الفريق قوة كبيرة في خط الوسط.

فيرمين يتحدث عن القميص رقم 7

وتطرق لاعب برشلونة إلى قراره تغيير رقم قميصه من 16 إلى 7، موضحًا أنه شعر بالحزن لترك الرقم الذي ارتداه خلال بداياته مع الفريق.

وأكد في الوقت نفسه ثقته في أن الرقم 16 سيبقى في "أيد أمينة"، مشيرًا إلى أن تغيير الرقم يمثل خطوة جديدة في مسيرته مع النادي الكتالوني.

الحزن على رحيل فيران توريس

وعن رحيل فيران توريس إلى باريس سان جيرمان، أعرب فيرمين عن حزنه لافتراق زميله عن الفريق، لكنه شدد على ضرورة احترام قراره الشخصي، متمنيًا له التوفيق في تجربته الجديدة.

تشيلسي لم يغير موقفه

وكشف فيرمين أن اهتمام تشيلسي بالحصول على خدماته خلال الصيف الماضي لم يغير موقفه، مؤكدًا أن رغبته كانت واضحة في الاستمرار مع برشلونة.

وأوضح أن برشلونة يمثل بالنسبة له "نادي حياته"، ولذلك لم يفكر في تغيير وجهته رغم العروض والاهتمام الخارجي.

فليك ودور مهم في تطوره

وأشاد فيرمين بالمدرب هانزي فليك، مؤكدًا أن علاقته بالمدير الفني الألماني جيدة للغاية، وأنه ساعده على التطور فنيًا وشخصيًا خلال العامين الماضيين.

كما استعاد فترة إعارته إلى ليناريس، موضحًا أنه لم يكن يتوقع وقتها العودة إلى برشلونة أو الوصول إلى الفريق الأول، قبل أن تغير عروضه القوية وتسجيله العديد من الأهداف مسار مسيرته.

إصابة حرمته من المونديال

وتحدث فيرمين عن إصابته التي حرمته من المشاركة مع المنتخب الإسباني في كأس العالم، مؤكدًا أن متابعة البطولة من المنزل كانت تجربة صعبة بالنسبة له.

وأوضح أن الإصابة جعلته يقدر الصحة والحياة اليومية بصورة أكبر، لكنه أغلق هذه الصفحة وأصبح يتطلع للعودة إلى الملاعب، واستعادة مستواه وتقديم أفضل ما لديه مع برشلونة.