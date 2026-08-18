جمعية اللاعبين المحترفين تقيم حفل الأفضل فى دوري 2026.. اليوم

تقيم جمعية اللاعبين المحترفين المصرية (EPFA)، برئاسة مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، حفل جوائز أفضل 11 لاعبًا في الدوري المصري لعام 2026.

ومن المقرر على هامش (The Best 11 Players Awards 2026)، تكريم أفضل العناصر في الدوري المصري (رجال وسيدات).

موعد حفل جوائز الأفضل 2026

وتجرى فعاليات حفل جوائز أفضل 11 لاعبًا لعام 2026 اليوم، الثلاثاء 18 أغسطس 2026، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، بأحد فنادق القاهرة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الترشيحات لأفضل لاعب فى خط الوسط تجري بين عبد الله السعيد ومهند لاشين وناصر ماهر.

فيما جاءت الترشيحات في خط الهجوم بين البرازيلي خوان بيزيرا وعدي الدباغ ومحمود حسن تريزيجيه.