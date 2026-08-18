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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالناصر محمد : غرفة ملابس الزمالك سر تتويجه بالدوري الموسم الماضي

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، أن غرفة ملابس الزمالك كانت أحد أهم أسباب استقرار الفريق خلال الموسم الماضي وتتويجه بلقب الدوري المصري، مشيرًا إلى أن العدالة بين اللاعبين والسيطرة داخل غرفة الملابس من أهم عوامل النجاح.

وقال عبد الناصر محمد خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور : «أوضة لبس الزمالك كانت سر استقراره الموسم الماضي وتتويجه بالدوري المصري، وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق مسيطرًا على اللاعبين، وأوضة اللبس أهم حاجة، بالإضافة إلى العدل بين اللاعبين».

وأضاف المدير الفني للقناة أن الزمالك تأخر في انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، مشددًا على ضرورة ألا تقل فترة الإعداد عن شهر ونصف، حتى يكون الفريق في أفضل حالة بدنية وفنية، محذرًا من أن التأخر قد يؤثر على لياقة المباريات.

وتابع: «أول نادي بدأ فترة الإعداد كان القناة، وبدأنا في شهر يونيو بالإسكندرية، وكان هدفنا تحقيق التجانس بين اللاعبين».

وأوضح عبد الناصر محمد أن أسعار اللاعبين في الدوري المصري أصبحت مبالغًا فيها بشكل كبير، مؤكدًا أنه رفض التعاقد مع بعض اللاعبين الكبار بسبب أسلوبهم وشخصياتهم، بعدما شعر بأن الجانب المادي يمثل أولوية بالنسبة لهم.

وأشار إلى أن الفروق في المستويات بين دوري المحترفين والدوري الممتاز ليست كبيرة فيما يتعلق باللاعبين، مؤكدًا أن الانسجام والتأقلم كانا السبب الرئيسي وراء استمرار معظم اللاعبين الذين ساهموا في صعود القناة إلى الدوري الممتاز.

واختتم المدير الفني للقناة تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أنه لبّى جميع مطالب الجهاز الفني واللاعبين، وهو ما ساعد الفريق على الاستعداد بالشكل المناسب للموسم الجديد.

عبد الناصر محمد غرفة ملابس الزمالك خالد الغندور الزمالك معتمد جمال

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