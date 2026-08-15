ذا بيست.. اللاعبين المحترفين تعلن موعد حفل الأفضل فى دوري 2026

تقيم جمعية اللاعبين المحترفين المصرية (EPFA) برئاسة الكابتن مجدي عبدالغني وشركة 7 حفل جوائز أفضل 11 لاعبًا لعام 2026.

ومن المقرر على هامش (The Best 11 Players Awards 2026)، تكريم أفضل العناصر في الدوري المصري (رجال وسيدات).

وتجرى فعاليات حفل جوائز أفضل 11 لاعبًا لعام 2026 يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026 فى تمام الساعة الثامنة مساء لفندق سوفيتيل الجزيرة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الترشيحات لأفضل لاعب فى خط الوسط والوسط تجري بين عبد الله السعيد ومهند لاشين وناصر ماهر.

فيما جاءت الترشحيات في خط الهجوم بين البرازيلي خوان بيزيرا وعدي الدباغ ومحمود حسن تريزيجيه.