الأهلي يحسم موقفه من رحيل مصطفى شوبير إلى الدوري الإيطالي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء حسمت موقفها النهائي من رحيل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا تمسك النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

الأهلي يرفض رحيل شوبير إلى إيطاليا

وقال المصدر إن الأهلي رفض عرضًا رسميًا من نادي كومو الإيطالي للحصول على خدمات مصطفى شوبير، بعدما تقدم النادي الإيطالي بعرض تبلغ قيمته مليوني دولار، إلا أن إدارة القلعة الحمراء قررت عدم الموافقة على رحيل الحارس وعدم الدخول في مفاوضات بشأن الصفقة.

وأوضح المصدر أن قرار الأهلي جاء في ظل تمسك الإدارة بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة أن مصطفى شوبير يعد أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، إلى جانب الرغبة في توفير حالة من الاستقرار داخل قائمة اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت اهتمامًا متزايدًا بالحارس الشاب من جانب عدد من الأندية الأوروبية، بعد المستويات التي ظهر بها مع الأهلي ومنتخب مصر، وهو ما ساهم في لفت الأنظار إليه وطرح اسمه ضمن حسابات عدد من الأندية الراغبة في تدعيم مركز حراسة المرمى.

الأهلي يغلق الباب أمام رحيل النجوم في الصيف

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي ترى أن مصطفى شوبير يمثل أحد الأصول المهمة للنادي، سواء في الوقت الحالي أو على المدى البعيد، خاصة مع تطور مستواه الفني والبدني، واكتسابه مزيدًا من الخبرات رغم صغر سنه.

وشدد على أن موقف الأهلي من رحيل مصطفى شوبير لا يرتبط فقط بقيمة العرض المالي المقدم من كومو، وإنما يأتي في إطار رؤية النادي للحفاظ على العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي أغلقت الباب أمام رحيل الحارس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الاستعداد للموسم الجديد ورغبة النادي في المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك بها الفريق.