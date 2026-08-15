قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: 221 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية
محمد صلاح والظهور الأول.. موعد مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا والقنوات الناقلة
موعد المولد النبوي الشريف 2026.. جدول الإجازات الرسمية والعطلات القادمة في مصر
قرار من اتحاد الكرة : عدم أحقية نادي أورانج في المشاركة بـ المسابقات
التعليم العالي: غدًا أخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة FH-95 في شمال كردفان
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
مهاجم جيتور المجري يوقع رسميًا لبيراميدز
إحالة المتغيبين بمستشفيات السادات للشئون القانونية
زياد السيسي يعلن غيابه عن دوره العاب البحر المتوسط
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
القبض على عامل تعدى على والدته المسنة بالضرب بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل مصطفى شوبير إلى الدوري الإيطالي

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء حسمت موقفها النهائي من رحيل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا تمسك النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

الأهلي يرفض رحيل شوبير إلى إيطاليا 

 

وقال المصدر إن الأهلي رفض عرضًا رسميًا من نادي كومو الإيطالي للحصول على خدمات مصطفى شوبير، بعدما تقدم النادي الإيطالي بعرض تبلغ قيمته مليوني دولار، إلا أن إدارة القلعة الحمراء قررت عدم الموافقة على رحيل الحارس وعدم الدخول في مفاوضات بشأن الصفقة.

وأوضح المصدر أن قرار الأهلي جاء في ظل تمسك الإدارة بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة أن مصطفى شوبير يعد أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، إلى جانب الرغبة في توفير حالة من الاستقرار داخل قائمة اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت اهتمامًا متزايدًا بالحارس الشاب من جانب عدد من الأندية الأوروبية، بعد المستويات التي ظهر بها مع الأهلي ومنتخب مصر، وهو ما ساهم في لفت الأنظار إليه وطرح اسمه ضمن حسابات عدد من الأندية الراغبة في تدعيم مركز حراسة المرمى.

الأهلي يغلق الباب أمام رحيل النجوم في الصيف

 

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي ترى أن مصطفى شوبير يمثل أحد الأصول المهمة للنادي، سواء في الوقت الحالي أو على المدى البعيد، خاصة مع تطور مستواه الفني والبدني، واكتسابه مزيدًا من الخبرات رغم صغر سنه.

وشدد على أن موقف الأهلي من رحيل مصطفى شوبير لا يرتبط فقط بقيمة العرض المالي المقدم من كومو، وإنما يأتي في إطار رؤية النادي للحفاظ على العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي أغلقت الباب أمام رحيل الحارس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الاستعداد للموسم الجديد ورغبة النادي في المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك بها الفريق.

مصطفى شوبير الأهلي الدوري الإيطالي كومو الإيطالي النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

اللواء جاد

الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

حسام حسن

إعلامي يوجه رسالة لـ حسام حسن: حافظ على صورتك.. كل تصرف محسوب عليك

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

قاتل شقيقه بالمنوفية

دمـ اء في بيت العائلة.. شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية ويوثق جريمته ببث مباشر

المولد النبوي

حقيقة ترحيلها رسمياً|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. والعطلات المتبقية خلال العام

بالصور

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد