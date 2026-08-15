تعديل أرقام لاعبي الأهلي.. طاهر بالقميص 7 ومنصف بقرار يستقر على رقم فانلته

أجرى النادي الأهلي تغييرات واسعة على أرقام قمصان لاعبيه، قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل رحيل عدد من العناصر عن صفوف الفريق، إلى جانب انضمام صفقات جديدة، وسط حالة من الترقب بين جماهير القلعة الحمراء لمعرفة الأرقام التي سيظهر بها اللاعبون خلال الفترة المقبلة.

غربلة في أرقام لاعبي الأهلي

تصدر طاهر محمد طاهر قائمة اللاعبين الذين شهدت أرقامهم تغييرًا، بعدما حصل على القميص رقم 7، عقب رحيل محمود حسن تريزيجيه، ليحمل طاهر محمد طاهر أحد الأرقام المميزة في تاريخ الأهلي، بينما ارتدى سفيان بن جديدة القميص رقم 9.

وشهدت قائمة الأرقام الجديدة حصول منصف بقرار على القميص رقم 10، وهو الرقم الذي يحمل قيمة كبيرة داخل الفريق، فيما اختار أقطاي عبدالله ارتداء القميص رقم 27، ضمن التغييرات التي طرأت على أرقام اللاعبين قبل بداية الموسم.

كما حصل علي محمود على القميص رقم 21، بينما ارتدى عمر الساعي الرقم 15، في الوقت الذي اختار فيه محمد رأفت القميص رقم 32، ليواصل اللاعبون استعداداتهم للموسم الجديد بالأرقام الجديدة.

تعرف على أرقام قمصان صفقات الأهلي الجديدة

وشملت التغييرات أيضًا هادي رياض، الذي حصل على القميص رقم 5 بعد رحيل محمد علي بن رمضان، بينما غيّر أحمد عيد رقمه من 24 إلى 4، في خطوة جديدة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ولم تتوقف التغييرات عند ذلك، حيث ظهر أكرم توفيق بالقميص رقم 12، ليكون ضمن أبرز اللاعبين الذين اختاروا أرقامًا جديدة مع الفريق.

وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة ترتيب قائمة الأهلي قبل بداية الموسم الجديد، خاصة بعد رحيل عدد من اللاعبين وتعاقد النادي مع عناصر جديدة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز جميع اللاعبين بالشكل الأمثل قبل خوض المنافسات.

ومن المنتظر أن تظهر الأرقام الجديدة بشكل رسمي مع بداية مشاركات الأهلي في الموسم المقبل، وسط اهتمام جماهيري كبير بمعرفة شكل الفريق وقائمته الجديدة بعد التغييرات التي شهدها النادي خلال فترة الانتقالات.