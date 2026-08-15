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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالناصر يوقع للأهلي قادمًا من المقاولون العرب

محمد عبد الناصر
محمد عبد الناصر
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن إتمام النادي الأهلي اتفاقه مع محمد عبدالناصر، لاعب خط وسط المقاولون العرب، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوقي إن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى الأهلي، بينما يجري حاليًا الانتهاء من الإجراءات والأوراق الخاصة بالصفقة مع نادي المقاولون العرب.

وأضاف أن محمد عبدالناصر سيتم قيده ضمن خماسي الشباب في قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي، ليواصل مشواره مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات الأهلي لتدعيم صفوفه بالعناصر الشابة، خاصة أن تقارير حديثة أكدت اقتراب النادي من حسم انتقال اللاعب، مع اتفاق مبدئي مع المقاولون العرب.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره المقام في إسبانيا، حيث يستعد لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز، يستهل الأهلي مشواره بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.

الأهلي محمد عبدالناصر المقاولون العرب إسبانيا بطولة الدوري المصري الممتاز الشرقية إنبي

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