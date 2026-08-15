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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال إلى المقاولون العرب

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

اقترب عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل ساعات قليلة من غلق باب القيد، والمقرر في تمام الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، السبت.

ومن المنتظر أن ينتقل عمر كمال إلى المقاولون العرب في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المقبل.

المقاولون العرب يستعد للموسم الجديد

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة سامي قمصان، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة طلائع الجيش يوم 22 أغسطس الجاري، على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويأمل المقاولون في الظهور بشكل قوي خلال الموسم الجديد وتحقيق نتائج إيجابية، خاصة مع تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات الجديدة، إلى جانب المواجهات المرتقبة أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز.

8 صفقات جديدة للمقاولون العرب

وكان مسئولو المقاولون العرب قد أبرموا 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم: شريف رضا، وميدو جابر، ويوسف سفينة، والفلسطيني أنس بني عودة، والفلسطيني محمد صندوقة، وشادي حسين، ومحمد عمار، والموريتاني إدريسا تيام.

وتسعى إدارة المقاولون العرب إلى بناء فريق قادر على استعادة مكانة النادي في جدول الدوري، بعد تفادي الهبوط خلال الموسم الماضي.

 

أرقام المقاولون العرب في الموسم الماضي

وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في المركز السابع بمجموعة الهبوط بالدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، مقابل 17 تعادلًا و9 هزائم.

وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفًا خلال الموسم، بينما استقبلت شباك الفريق 31 هدفًا، قبل أن يبدأ النادي استعداداته للموسم الجديد بطموحات كبيرة لتقديم مستوى أفضل وتحقيق نتائج تليق بتاريخ النادي.

عمر كمال عبد الواحد النادي الأهلي الأهلي المقاولون العرب

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