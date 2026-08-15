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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بترشيح من سامي قمصان.. كواليس حسم الأهلي صفقة نجم المقاولون

سامي قمصان
سامي قمصان
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن اقتراب إدارة القلعة الحمراء من حسم التعاقد مع محمد عبدالناصر، لاعب المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع ناديه بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق.

نجم المقاولون العرب على أعتاب الأهلي 

 

وقال المصدر إن سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، كان صاحب ترشيح اللاعب على إدارة الأهلي، بعدما تابع مستواه خلال الفترة الماضية، وأوصى بضرورة التعاقد معه باعتباره أحد العناصر الشابة التي تمتلك إمكانيات فنية مميزة، ويمكن الاستفادة منها مستقبلًا مع الفريق الأول.

وأضاف المصدر أن الأهلي اتفق مع المقاولون العرب على التفاصيل الأساسية للصفقة، فيما يعمل عصام سراج، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، حاليًا على إنهاء الرتوش النهائية وإتمام الإجراءات الخاصة بالانتقال والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وأشار إلى أن محمد عبدالناصر سيتم قيده ضمن قائمة اللاعبين الخمسة تحت السن، وفقًا للوائح، خاصة أنه من مواليد عام 2006، وهو ما يمنح الأهلي فرصة لدعم قائمته بعنصر شاب قادر على التطور خلال السنوات المقبلة.

أصغر لاعب في الدوري المصري يقترب من الأهلي 

 

ويملك عبدالناصر تاريخًا لافتًا في بطولة الدوري المصري، حيث يعد أصغر لاعب مصري يشارك في المسابقة، بعدما ظهر مع المقاولون العرب خلال موسم 2022-2023، وهو في عمر 16 عامًا و4 أشهر و8 أيام.

ويأتي تحرك الأهلي لضم اللاعب في إطار سياسة النادي لتدعيم صفوفه بالمواهب الشابة، خاصة اللاعبين الذين يمتلكون خبرات مبكرة في الدوري الممتاز، مع العمل على إعدادهم فنيًا وبدنيًا للمنافسة مع الفريق الأول مستقبلًا.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم التفاصيل الأخيرة للصفقة، قبل الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي، حال الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد والقيد.
 

سامي قمصان الأهلي فريق الأهلي محمد عبدالناصر المقاولون العرب

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