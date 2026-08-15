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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شعبة المخابز: استقرار عمليات توفير الدقيق على مستوى الجمهورية بنظام الصرف الآجل

أسامة الرفاعي، عضو الغرفة التجارية بالجيزة
أسامة الرفاعي، عضو الغرفة التجارية بالجيزة
أحمد زهران

أكد أسامة الرفاعي، عضو الغرفة التجارية بالجيزة وعضو الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، انتظام واستقرار عمليات صرف الدقيق للمخابز على مستوى الجمهورية، من خلال المطاحن والمستودعات ومنافذ الصرف، وفق منظومة الصرف الآجل المؤقتة، بما يضمن استمرار دورة إنتاج الخبز المدعم دون توقف أو تأثير على احتياجات المواطنين.

وأكد الرفاعي أن الأجهزة المعنية والجهات الرقابية تتابع بصورة مستمرة انتظام عمليات صرف الدقيق وحركة التداول بين المطاحن والمخابز، مشيرًا إلى أن التعامل مع التحديات التشغيلية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة تم بكفاءة، بما ساهم في الحفاظ على انسيابية عمليات الإمداد وتوفير احتياجات المخابز من الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم.

وأوضح أن انتظام عمليات صرف الدقيق يمثل عنصرًا رئيسيًا في استقرار منظومة الخبز المدعم، خاصة في ظل اعتماد ملايين المواطنين على الخبز البلدي ضمن منظومة الدعم التمويني، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية والمطاحن وأصحاب المخابز لضمان عدم حدوث أي خلل في دورة الإنتاج.

وأشار الرفاعي إلى أن حركة تداول الدقيق تسير بصورة طبيعية بين المطاحن والمخابز، لافتًا إلى أن عمليات الصرف تتم وفق الإجراءات المنظمة للمنظومة، مع استمرار المتابعة لحل أي ملاحظات أو معوقات تشغيلية قد تظهر خلال مراحل التنفيذ.

وأضاف أن انتظام الإمدادات يساهم في تمكين المخابز من العمل وفق حصصها المقررة، والحفاظ على معدلات الإنتاج اليومية، بما يضمن استمرار إتاحة الخبز المدعم للمواطنين في مختلف المحافظات.

وشدد الرفاعي على أهمية التفرقة بين الإجراءات المالية والإدارية الجديدة الخاصة بتعاملات المطاحن والمخابز وبين آلية حصول المواطن على الخبز المدعم، مؤكدًا أن تطبيق المنظومة الجديدة لا يعني تغييرًا في منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

وأوضح عضو الشعبة العامة للمخابز أن الفترة الحالية تتطلب متابعة دقيقة ومستمرة من جميع الأطراف، خاصة مع الانتقال إلى آليات جديدة في عمليات السداد والتسوية بين المطاحن والمخابز.

وأشار الرفاعي إلى أن استقرار عمليات صرف الدقيق وتوافر الكميات المطلوبة للمخابز يمثلان أولوية خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن أي انتظام في مراحل صرف وتداول الدقيق ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المخابز على مواصلة الإنتاج وتلبية الطلب اليومي على الخبز.

وأكد أن أصحاب المخابز حريصون على استمرار العمل بكفاءة والالتزام بالقواعد المنظمة لإنتاج الخبز المدعم، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الانتقالية لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات تتعلق بعمليات الصرف أو التسوية المالية.

وشدد على أن استقرار سلسلة إمداد الدقيق من المطاحن إلى المخابز يعد أحد أهم العوامل اللازمة للحفاظ على انتظام إنتاج الخبز، خصوصًا أن أي اضطراب في تلك السلسلة قد ينعكس على دورة التشغيل اليومية.

وتستهدف منظومة الخصم المباشر الجديدة إحكام الرقابة على حركة الدقيق، وتنظيم عمليات السداد والتحصيل، وتحقيق قدر أكبر من الدقة في التسويات المالية بين أطراف المنظومة، بالتوازي مع التحول إلى استخدام الأدوات الإلكترونية في متابعة عمليات الصرف والتعاملات المالية.

وأكد الرفاعي أن انتظام صرف الدقيق للمخابز على مستوى الجمهورية خلال المرحلة الحالية يعكس قدرة المنظومة على مواصلة العمل، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة والتدخل السريع لحل أي تحديات تشغيلية يمثلان عاملين أساسيين للحفاظ على استقرار إنتاج الخبز المدعم وتلبية احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.

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