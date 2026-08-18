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غلق وتشميع 74 منشأة لعلاج الإدمان غير مرخصة وتحرير 70 محضرًا لانتحال صفة طبيب بالجيزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع 74 منشأة لعلاج الإدمان غير مرخصة وتحرير 70 محضرًا لانتحال صفة طبيب بالجيزة

غلق وتشميع منشأت طبية مخالفة
غلق وتشميع منشأت طبية مخالفة
أحمد زهران

واصلت محافظة الجيزة حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية والقانونية وحماية صحة المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملات التي نفذتها مديرية الشؤون الصحية بالجيزة من خلال لجان إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والجهات المعنية تمكنت من غلق وتشميع ٧٤ منشأة لعلاج الإدمان تعمل وتدار دون ترخيص فضلًا عن تحرير ٧٠ محضرًا بشأن انتحال صفة طبيب وإدارة منشآت طبية دون ترخيص خلال النصف الأول من العام الجاري .

وأوضح المحافظ أن الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وغير الحكومية والتصدي بحسم لأي مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات لضمان حصول المنشآت على التراخيص اللازمة والتزامها بالاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل.
وشملت الحملات مناطق حدائق الأهرام، أوسيم، الهرم، أبو النمرس، البدرشين، كرداسة، العمرانية ومنشأة القناطر، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومباحث الأقسام، ورؤساء الأحياء، وأجهزة الإشغالات ورخص المحلات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة أن الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة أسفرت عن رصد تلك المنشآت التي تعمل دون ترخيص أو لا تستوفي الاشتراطات اللازمة للعمل كمؤسسات علاجية حيث تم غلق وتشميع المنشآت وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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