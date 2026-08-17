نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات البدرشين ويوجه بسرعة تشغيل محطة صرف زاوية دهشور

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز البدرشين.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيز ة؛ مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية زاوية دهشور لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وشدد النائب على مسؤولي شركة الكهرباء بسرعة البدء في تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمحطة الصرف الصحي، تمهيدًا للبدء في إجراء تجارب تشغيل مشروع الصرف الصحي داخل القرية.

كما تابع الشهابي، مشروعات الخطة الاستثمارية بتركيب بلاط الإنترلوك لعدد 29 شارعًا بمناطق الشورى ومكتب الصحة القديم ومتفرعات شارع الجمهورية موجها بالالتزام بخطوط التنظيم خلال تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك.

وخلال الجولة الميدانية، تفقد نائب المحافظ موقع هبوط الصرف الصحي بشارع عباس عناني بمدينة البدرشين للوقوف على أعمال إصلاح الهبوط.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، بشير عبد الباسط العقباوي، ومحمد عبد العظيم، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد الراوي، مدير عام شبكات كهرباء وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة، ورئيس مركز البدرشين، وأحمد فرغلي، رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والشركات المنفذة للأعمال.