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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة للشكاوى.. رفع مخلفات وتجريد شوارع في 4 أحياء بالجيزة

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

كثّفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملاتها الميدانية للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المتعلقة بتراكمات القمامة ومخلفات البناء (الرتش)، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بتحسين مستوى النظافة العامة، والتفاعل السريع مع ما يتم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تلقت الأجهزة التنفيذية بالهيئة توجيهات مشددة بضرورة التحرك العاجل فور رصد أي شكوى، وتم تشكيل فرق عمل ميدانية مجهزة بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل لرفع المخلفات وتجريد الشوارع ونظافتها بالكامل.

أبرز المواقع التي تم التعامل معها:

-حي المنيرة الغربية: رفع كافة التراكمات والمخلفات بشارع الأقصر وإعادة الانضباط للموقع.

-حي إمبابة: إنهاء أسباب الشكاوى الواردة بشارع البوهي عبر رفع القمامة، إلى جانب رفع كميات من مخلفات الرتش وتجريد شارع الجيش.

-حي العجوزة: رفع مخلفات المبناء والرتش بنفق الأبيض وتسوية الأرضية لتسهيل حركة المشاة والمرور.

-حي الدقي: التعامل الفوري مع الشكوى الواردة بشأن شارع النور ورفع المخلفات بالكامل.

وتأتي هذه الاستجابات السريعة ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة، والارتقاء بالمظهر الحضاري والرؤية البصرية بجميع أحياء المحافظة، مع الاستمرار في متابعة صفحات التواصل الاجتماعي لضمان حل مشاكل المواطنين ميدانيا أولاً بأول.

محافظة الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة رفع مخلفات

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