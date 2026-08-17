صحة الجيزة تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي ناهيا بكرداسة

تُطلق مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، قافلة طبية مجانية للكشف والعلاج بقرية ناهيا - مركز كرداسة.
وذلك في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بالجيزة لتقديم أفضل الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحّية الشاملة للمواطنين.
تفاصيل الموعد والمكان:
المكان: ناهيا - كرداسة.
الموعد: يومي الثلاثاء والأربعاء (18 و 19 أغسطس 2026).
التخصصات والخدمات المتاحة:
تضم القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين، وتقدم الخدمات التالية:
العيادات الطبية: باطنة - أطفال - مسالك بولية - تنظيم الأسرة - نساء وولادة - أسنان - جراحة العظام.
الخدمات المساندة: معمل تحاليل متكامل - أشعة تشخيصية - مبادرة الاكتشاف المبكر لمرضى الضغط والسكر.
صرف العلاج: توفير وصرف الأدوية والعلاج اللازم للمرضى بالمجان.
جميع الكشوفات والفحوصات والعلاج تُقدّم بالكامل مجاناً لجميع المواطنين.