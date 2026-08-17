تسليم المرحلة الرابعة من مبادرة ترخيص 115 سيارة سرفيس لجنوب الجيزة ودعم خطوط البدرشين بـ20 رخصة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تسليم جهاز السرفيس والنقل الجماعي ٢٠ رخصة سرفيس جديدة لدعم مدينة البدرشين والخطوط المنطلقة منها، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير وسائل نقل جماعي مناسبة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الرخص الجديدة تأتي ضمن مبادرة المحافظة لترخيص ١١٥ سيارة سرفيس؛ بهدف دعم منظومة النقل وتسهيل تنقلات المواطنين بمدن جنوب الجيزة، موضحًا أن المرحلة الرابعة من المبادرة تم تخصيصها لمركز ومدينة البدرشين.

وأضاف المحافظ أن الرخص الجديدة من المقرر أن تخدم خطوط البدرشين – المنيب، وسقارة/المريوطية – أكتوبر، وسقارة/المريوطية – الهرم، موجهًا مسؤولي جهاز السرفيس، بالتعاون مع مركز ومدينة البدرشين، بضرورة ضمان التزام السائقين بخطوط السير المقررة لكل سيارة، والتواجد بالمواقف الرسمية المسجلين عليها؛ لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، ولتحسين الحركة المرورية بمنطقة آخر فيصل والحد من الانتظار العشوائي لسيارات السرفيس بالمنطقة، وجه المحافظ الإدارة العامة لمرور الجيزة بتخصيص حارة مرورية ثابتة باستخدام حواجز حديدية لتنظيم حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وأوضح المحافظ نتائج حملات متابعة خطوط السير بالمحاور والطرق الرئيسية والمواقف الرسمية بنطاق المحافظة، حيث نفذ جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ٥٥ حملة لرصد المخالفات.

وأسفرت الحملات عن ضبط ١٦٧٢ مخالفة تنوعت بين تقطيع خطوط السير ومخالفة تعريفة الركوب المعلنة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتوقيع الغرامات المقررة على السائقين.