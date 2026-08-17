لا مكان للتقصير.. إنهاء تكليف مدير مدرسة بالجيزة لعدم الالتزام بالصيانة

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية شملت عددًا من المدارس التابعة لإدارتي أبو النمرس والحوامدية التعليميتين؛ وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من الجاهزية الكاملة للعملية التعليمية.

وذلك ​في إطار المتابعة الميدانية المكثفة للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

​استهل «عطية» جولته بزيارة إدارة أبو النمرس التعليمية، حيث تفقد مدارس «التنين الابتدائية، وأبو ظبي الابتدائية، ومنيل شيحة الابتدائية»، وأشاد بمستوى الاستعدادات والجهود المبذولة، موجّهًا الشكر للإدارة التعليمية وقيادات المدارس على الإنجاز الملموس في أعمال الصيانة ، والدهانات، والتشجير، والتجميل.

وأكد خلال الزيارة أن رؤية المديرية ترتكز على تحويل المدارس إلى بيئات تعليمية متكاملة ومحفزة تحقق للأبناء الطلاب الأمان والانتماء.

​وفي إدارة الحوامدية التعليمية، شملت الجولة مدارس «يوسف محمود يوسف الابتدائية، والشهيد مصطفى عمار الابتدائية، والحوامدية الثانوية بنين»؛ حيث وجه بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المتبقية قبل انطلاق الدراسة دون أي تأخير.

​وأثناء الجولة ، قرر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة إنهاء تكليف مدير إحدى المدارس لعدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال الاستعداد والصيانة، مشددًا على أن تقييم الأداء يرتبط بصورة مباشرة بتحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع.

وأكد «عطية» أن الجاهزية للعام الدراسي تتطلب الدقة والسرعة في التنفيذ، مؤكدًا استمرار جولات المتابعة لتكريم المتميزين ومحاسبة المقصرين، بما يضمن استقبال الطلاب في بيئة تعليمية تليق بمحافظة الجيزة.