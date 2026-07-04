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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التأهل لثمن النهائي.. أرقام تاريخية تزين مشوار منتخب مصر بقيادة حسام حسن

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي الإنجازات التي حققها منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، عقب التأهل التاريخي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن المدير الفني نجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها على "فيسبوك": "إنجازات تاريخية تتحقق تحت قيادة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.. أول فوز في تاريخنا بالمونديال، أول صعود في تاريخنا للأدوار الإقصائية بالمونديال، أول صعود إلى دور الـ16 في تاريخنا بالمونديال، وأول فوز في تاريخنا بالأدوار الإقصائية للمونديال".

وجاءت تصريحات ريهام حمدي بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مباراة دور الـ32 من مونديال 2026.

وبهذا الانتصار، ضرب منتخب مصر موعدًا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في الدور ثمن النهائي، ضمن منافسات البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع الفائز من الأرجنتين والرأس الأخضر يوم الأربعاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، في مباراة تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط آمال بمواصلة المشوار التاريخي في كأس العالم.

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