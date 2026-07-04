اتحاد الكرة والجهاز الفني يوجهان الشكر للرئيس السيسي على تهنئة منتخب مصر

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني ولاعبو المنتخب الوطني وأعضاء بعثة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026 بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على تهنئته الكريمة لمنتخب مصر الوطني بعد التأهل التاريخي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

وأعرب الاتحاد عن اعتزازه الكبير بكلمات فخامة الرئيس، التي وجه فيها التهنئة لأبناء مصر أبطال المنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الإيمان بالقدرة، وروح الفريق، والإصرار على تحقيق الفوز.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره لدعم القيادة السياسية المستمر للرياضة المصرية، متمنيًا استمرار مسيرة النجاح والتقدم ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية خلال المرحلة المقبلة.