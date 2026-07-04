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منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بالفوز على أستراليا
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مسيرة الإنجاز والفخر.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ16 بكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى منتخب مصر، بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة.

وكتب الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية: «أهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي، بالتأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. لقد أثبتم أن الإيمان بالقدرة، والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات».

وأضاف: «كل التوفيق فيما هو قادم، وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفخر»


نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 بعد الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد ان اتجه المنتخبين للأشواط الإضافية لمدة نصف ساعة على شوطين ليتجه المنتخبين لركلات الترجيح لتبتسم لمنتخب مصر، على ملعب دالاس، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم 2026 المقامة حاليا في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 12 من عمر اللقاء برأسية رائعة من عرضية كريم حافظ لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالنتيجة.

وفي الدقيقة 55 من عمر اللقاء حول محمد هاني كرة عرضية لمنتخب أستراليا في مرمى شوبير ليعلن عن هدف التعادل التعادل للمنتخب الأسترالي بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 90+3 كاد رامي ربيعة أن يسجل هدف الفوز لمنتخب مصر لولا تألق حارس أستراليا الذي أبعد رأسيته لخارج المرمى ليحرم المنتخب المصري من التأهل.

وفي الدقيقة أهدر منتخب أستراليا فرصة التقدم على منتخب مصر من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم الكرة بالعارضة في الدقيقة5 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 30 تعرض محمد هاني للإصابة بعد تخل لاعب أستراليا عليها ليتدخل الفريق الطبي لإسعافه وعاد لأرضية الملعب مرة أخرى.

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