مروة عبد المنعم: أستعد لتجربة جديدة في المايكرودراما خلال الفترة المقبلة | خاص

أعربت الفنانة مروة عبد المنعم عن سعادتها بخوض تجربة المونودراما للمرة الأولى من خلال العرض المسرحي «سما»، الذى شارك فى الدورة ال 19 من المهرجان القومي للمسرح المصري ، مؤكدة أن التجربة كانت مختلفة بالنسبة لها وأضافت لها الكثير على المستوى الفني.

وقالت مروة عبد المنعم، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إنها كانت متحمسة لتقديم المونودراما باعتبارها تجربة جديدة لم تخضها من قبل، مشيرة إلى أن الوقوف على المسرح بمفردها كان تحديًا خاصًا لها، لكنه في الوقت نفسه منحها فرصة مختلفة للتعبير عن الشخصية والتواصل المباشر مع الجمهور.

وكشفت مروة عبد المنعم عن استعدادها لخوض تجربة فنية جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها تحضر حاليًا لعمل في مجال المايكرو دراما، في خطوة جديدة تسعى من خلالها إلى تقديم شكل مختلف من الأعمال الفنية.

وعن مشاركتها في موسم دراما رمضان المقبل، أوضحت مروة عبد المنعم أنه لم يتم الاستقرار على أي عمل حتى الآن، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد التحضير لعدد من الخطوات الفنية الجديدة.

مسرحية سما

ومسرحية سما ، من تأليف سونيا بوماد ، ومن إخراج أيمن مصطفي.

يذكر أن الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح شهد 37 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين أكثر من 300 عرض تقدمت للمشاركة، حيث تم. عملية الاختيار وفق اللوائح المنظمة للمهرجان من خلال لجان مشاهدة متخصصة، دون أي تدخل من رئيس المهرجان، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين من المؤسسات الرسمية والجامعات والقطاع الخاص والمسرح المستقل.