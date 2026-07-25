قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لأشهر عيار ذهب الآن
فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بـ تمريض عين شمس
صحتك أهم.. 5 علامات تؤكد عدم صلاحية زيت القلي للاستخدام
شركتان طيران من أوروبا تلغيان رحلاتهما إلى إسرائيل.. هل تشتعل الحرب ضد إيران؟
أول رد من الحكومة اليمنية على هجمات قوات التحالف
وصلة مزاح بين جوزيف عطية وبيرلا حرب تشعل التكهنات بمهرجان أعياد بيروت
بوابتك لصناعة سيارات المستقبل .. الأوتوترونكس بـ حلوان التكنولوجية يصنع مهندسي المركبات الذكية
تويوتا تقدم Crown موديل 2027.. بهذا السعر
8 علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. الأخيرة غريبة
سفير السعودية باليمن: الحوثي حول بلاده إلى ورقة بيد أطراف خارجية لتحقيق مصالحها
يورشيتش: أزمة رمضان صبحي أثرت على بيراميدز.. وكنت أتمنى تدريب هؤلاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان المسرح القومي.. عرض مسرحية سما الأحد القادم

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم
أحمد البهى

ضمن فاعليات المهرجان القومي للمسرح، تعرض مسرحية سما من بطولة الفنانة مروة عبد المنعم، يوم الأحد القادم. 

مسرحية سما، من المقرر عرضها يوم الأحد علي مسرح الهناجر للفنون، في تمام الساعة السابعة مساءًا . 

مسرحية سما ، من تأليف سونيا بوماد ، ومن إخراج أيمن مصطفي. 

 الجدير بالذكر  أن الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح تضم 37 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين أكثر من 300 عرض تقدمت للمشاركة، حيث تم. عملية الاختيار  وفق اللوائح المنظمة للمهرجان من خلال لجان مشاهدة متخصصة، دون أي تدخل من رئيس المهرجان، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين من المؤسسات الرسمية والجامعات والقطاع الخاص والمسرح المستقل.

المهرجان القومي للمسرح مسرحية سما مروة عبد المنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

تنسيق الجامعات

عاجل.. كليات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

ترشيحاتنا

التليو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزيزفون

سرطان الرئة

انتبه .. علامات غير متوقعة تكشف سرطان الرئة

السرطان

مادة بترميها في الزبالة تحمي من السرطان

بالصور

صحتك أهم.. 5 علامات تؤكد عدم صلاحية زيت القلي للاستخدام

5 علامات تؤكد أن زيت القلي لم يعد صالحًا للاستخدام
5 علامات تؤكد أن زيت القلي لم يعد صالحًا للاستخدام
5 علامات تؤكد أن زيت القلي لم يعد صالحًا للاستخدام

8 علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. الأخيرة غريبة

علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟
علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟
علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟

طريقة عمل عيش الشعير.. وصفة صحية بخطوات سهلة ونتيجة ناجحة

عمل عيش الشعير
عمل عيش الشعير
عمل عيش الشعير

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026.. انفراجة مهنية وقرارات مصيرية

حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026
حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026
حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد