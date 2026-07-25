مهرجان المسرح القومي.. عرض مسرحية سما الأحد القادم

ضمن فاعليات المهرجان القومي للمسرح، تعرض مسرحية سما من بطولة الفنانة مروة عبد المنعم، يوم الأحد القادم.

مسرحية سما، من المقرر عرضها يوم الأحد علي مسرح الهناجر للفنون، في تمام الساعة السابعة مساءًا .

مسرحية سما ، من تأليف سونيا بوماد ، ومن إخراج أيمن مصطفي.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح تضم 37 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين أكثر من 300 عرض تقدمت للمشاركة، حيث تم. عملية الاختيار وفق اللوائح المنظمة للمهرجان من خلال لجان مشاهدة متخصصة، دون أي تدخل من رئيس المهرجان، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين من المؤسسات الرسمية والجامعات والقطاع الخاص والمسرح المستقل.