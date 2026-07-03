محافظ دمياط يشارك الجماهير متابعة مباراة منتخب مصر وأستراليا

في أجواء وطنية حماسية، شارك الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الجماهير متابعة مباراة منتخب مصر، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط الجديدة، بحضور الدكتور حسام أبو سالم مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة.

وأكد محافظ دمياط حرص المحافظة على دعم المبادرات والفعاليات التي تجمع المواطنين في أجواء آمنة ومنظمة، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب في احتضان الفعاليات الوطنية والرياضية، وتوفير أماكن مناسبة للجماهير لمؤازرة المنتخب الوطني.