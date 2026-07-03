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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 8 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24673 طنا تشمل : 2119 طن جبس و1080 طن مولاس و21474 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54330 طنا تشمل: 19070 طن ذرة و15652 طن خردة و13400 طن فول صويا و5000 طن فول و1208 طن خشب زان .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 605 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1430 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2859 حاوية مكافئة .

وأكد البيان أنه وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163224 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122133 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6350 حركة .

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