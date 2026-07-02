شركة دمياط لتداول الحاويات تبحث فرص التعاون مع وفد الخط الملاحي العالمي ONE

بحثت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع (DCHC) مع وفد رفيع المستوى من الخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express - ONE)، تعزيز فرص التعاون المشترك، والتوسع في الأنشطة التشغيلية، والوقوف على أحدث خطط التطوير والتوسعات التي تشهدها محطة حاويات دمياط.

وكان في استقبال الوفد العالمي، اللواء بحري أركان حرب دكتور رفيق جلال، العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث ضم وفد الخط الملاحي (ONE) كلاً من: صوان بيلاي المدير العام للخط في مصر، ومحمد سلطان رئيس العمليات، وسيد بركات مدير العمليات في مصر.

وأكد جلال - في بيان اليوم الخميس - أن الشركة تواصل تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة لتطوير البنية التحتية والفوقية ورفع كفاءة معدلات التشغيل، مشيراً إلى أن خطط التطوير ترتكز على تحديث أسطول المعدات، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية وفي مقدمتها الخط الملاحي (ONE)، بما يرسخ مكانة محطة دمياط كمركز محوري لحركة التجارة العالمية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وخلال الزيارة، تم توقيع عقد لتداول البضائع الغير نمطية الخاصة بالخط الملاحي ONE داخل المحطة ، بما في ذلك الشحنات ذات الأوزان والأبعاد الخاصة (Heavy Lift Cargo & Out of Gauge) ، بما يدعم تنوع الخدمات المقدمة ويعزز من تنافسية الشركة في إستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية .

وخلال اللقاء ، أكد الجانبان عمق الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والخط الملاحي Ocean Network Express (ONE) والتي تمتد لما يقرب من تسع سنوات من التعاون المثمر إتسمت بالثقة المتبادلة والتنسيق المستمر وتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات المشتركة.

كما أعربت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع عن إعتزازها بهذه الشراكة الإستراتيجية ، مؤكدةً تطلعها إلى مواصلة هذا التعاون البنّاء وتعزيز مجالات الشراكة وتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة خلال السنوات المقبلة ، بما يدعم خطط النمو والتوسع لكلا الجانبين.

وأكد الدكتور رفيق جلال رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع – أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية ، ومنها الخط الملاحي ONE ، بإعتباره أحد العملاء الرئيسيين للمحطة ، وتواصل تنفيذ خططها التطويرية لرفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للشركة ، من خلال تقديم خدمات تشغيلية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية ، مستفيدةً من الموقع الإستراتيجي المتميز للمحطة على خطوط التجارة الدولية ، إلى جانب جاهزيتها التشغيلية العالية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف أحجام وأنواع السفن ، بما في ذلك السفن العملاقة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي السيد الفريق مهندس/ كامل الوزير – وزير النقل، وتماشيًا مع رؤية القيادة السياسية لجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للنقل البحري والخدمات اللوجستية.