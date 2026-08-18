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وصلت إلى 170 جنيهًا.. ارتفاع جديد بأسعار المانجو بالأسواق
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وصلت إلى 170 جنيهًا.. ارتفاع جديد بأسعار المانجو بالأسواق

المانجو
المانجو
شيماء مجدي

شهدت أسعار المانجو ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الأصناف داخل سوق العبور وأسواق التجزئة، بالتزامن مع زيادة الطلب على الفاكهة الصيفية، حيث سجلت بعض الأصناف زيادات جديدة مقارنة بمستوياتها السابقة، وسط تفاوت في الأسعار بحسب النوع والجودة وحجم الثمرة.


وتصدرت أصناف العويس والفص قائمة المانجو الأعلى سعرًا، حيث تراوح سعر الكيلو منهما بين 100 و170 جنيهًا، بزيادة بلغت 5 جنيهات عن الأسعار السابقة.

وسجلت المانجو الزبدية أيضًا ارتفاعًا جديدًا، ليتراوح سعر الكيلو بين 45 و53 جنيهًا، بزيادة قدرها 3 جنيهات، بينما ارتفع سعر المانجو النعومي بنحو 5 جنيهات، ليتراوح بين 40 و55 جنيهًا.

وفيما يلي أسعار أبرز أصناف المانجو المتداولة بسوق العبور والأسواق:

أسعار المانجو في سوق العبور


مانجو عويس: تراوح سعر الكيلو بين 100 و155 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن السعر السابق.

مانجو فص: تراوح سعر الكيلو بين 100 و155 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.
مانجو زبدية: تراوح سعر الكيلو بين 45 و53 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.
مانجو صديقة: تراوح سعر الكيلو بين 55 و65 جنيهًا.
مانجو هندي: تراوح سعر الكيلو بين 40 و70 جنيهًا.
مانجو تيمور: تراوح سعر الكيلو بين 40 و70 جنيهًا.
مانجو فونس: تراوح سعر الكيلو بين 40 و70 جنيهًا.
مانجو سكري: تراوح سعر الكيلو بين 35 و60 جنيهًا.
مانجو جولك: تراوح سعر الكيلو بين 35 و55 جنيهًا.
مانجو دبشة: تراوح سعر الكيلو بين 20 و35 جنيهًا.
مانجو بلدي: تراوح سعر الكيلو بين 20 و30 جنيهًا.
مانجو بيض العجل: تراوح سعر الكيلو بين 20 و35 جنيهًا.


أسعار المانجو في الأسواق

وتتفاوت أسعار المانجو في الأسواق والمنافذ المختلفة وفقًا لنوع الصنف والجودة والمنطقة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

مانجو سنارة: تراوح سعر الكيلو بين 20 و35 جنيهًا.
مانجو فجر كلان: تراوح سعر الكيلو بين 38 و50 جنيهًا.
مانجو تومي: تراوح سعر الكيلو بين 38 و50 جنيهًا.
مانجو كيت: تراوح سعر الكيلو بين 25 و35 جنيهًا.
مانجو كنت: تراوح سعر الكيلو بين 25 و35 جنيهًا.
مانجو نعومي: تراوح سعر الكيلو بين 40 و55 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن السعر السابق.

وقال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن محدودية المعروض في بداية الموسم تعد أحد العوامل التي تنعكس على الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار المانجو تختلف من صنف إلى آخر بحسب الجودة ودرجة النضج وموعد طرح الثمار في الأسواق موضحا أنه من المنتظر أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة ظهور أصناف أخرى تحظى بإقبال كبير من المستهلكين، وفي مقدمتها الزبدية والسكري، على أن تبدأ هذه الأصناف في الظهور تدريجيًا مع تطور الموسم.


وأكد" أبو صدام “ خلال تصريحات لـ ”صدى البلد" ، أن زيادة الكميات المطروحة ودخول الأصناف الجديدة يمكن أن يساهما في تحقيق قدر أكبر من التوازن في السوق، خاصة أن الأسعار ترتبط بصورة مباشرة بحجم المعروض الفعلي وليس فقط ببدء موسم الحصاد ، كما تظهر بعض الأصناف الأجنبية المزروعة محليًا في توقيتات متأخرة من الموسم، وعلى رأسها صنف الكيت، الذي من المتوقع أن يظهر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة المعروض وإتاحة خيارات إضافية أمام المستهلكين.

وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أن الموسم الحالي يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والتي أثرت على عمليات الإزهار ونضج الثمار في بعض المناطق، فضلًا عن مساهمتها في زيادة انتشار بعض الآفات والحشرات.


وأضاف “نقيب الفلاحين”  أن انخفاض إنتاج بعض الأصناف بالتزامن مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مثل عمليات الري والتسميد والمكافحة، أدى إلى استمرار الضغوط على المزارعين والأسعار، خاصة في الفترات التي يكون فيها المعروض محدودًا.

أسعار المانجو سوق العبور أسواق التجزئة الأسعار المانجو

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