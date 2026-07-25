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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور.. والمانجو تبدأ من 15 جنيهًا للكيلو

الخضروات
الخضروات
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 25 يوليو 2026 في سوق العبور للجملة، مع استمرار توافر المعروض من مختلف الأصناف، وفقًا للأسعار المعلنة على الموقع الإلكتروني للسوق.

وسجلت أسعار الخضراوات تباينًا محدودًا، حيث تراوح سعر الطماطم بين 6 و12 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البطاطس بين 14 و18 جنيهًا، وسجل البصل الأبيض من 7 إلى 10 جنيهات، فيما تراوح البصل الأحمر بين 5.5 و8 جنيهات للكيلو.
 

كما سجل الكوسة أسعارًا تراوحت بين 8 و14 جنيهًا، وبلغ سعر الفاصوليا بين 14 و30 جنيهًا، فيما تراوح الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي البلدي من 10 إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح الخيار البلدي والصوب بين 8 و12 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الموخية بين 6 و12 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر البامية بين 20 و40 جنيهًا.

وفي سوق الفاكهة، تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 9 و15 جنيهًا، بينما سجل الليمون البلدي من 15 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

وسجل العنب البناتي الأصفر والعنب البناتي الأحمر أسعارًا تراوحت بين 20 و38 جنيهًا، فيما بلغ سعر العنب الرومي الأحمر بين 20 و30 جنيهًا، وسجل العنب الأسود من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أما التفاح المصري فتراوح سعره بين 35 و65 جنيهًا، بينما سجل التفاح الأمريكي من 50 إلى 100 جنيه للكيلو، في حين تراوحت أسعار الكانتلوب والشمام بين 10 و15 جنيهًا.

وبالنسبة للمانجو، سجلت المانجو البلدي أسعارًا تراوحت بين 15 و25 جنيهًا، وبلغ سعر مانجو تيمور 28 جنيهًا، بينما تراوح سعر المانجو السكري بين 30 و50 جنيهًا، وسجلت المانجو الفص والمانجو العويس أسعارًا تراوحت بين 50 و120 جنيهًا للكيلو، مع استمرار توافر مختلف الأصناف في الأسواق.

الخضروات الفاكهه المانجو الطماطم

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