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ترامب: لماذا نحمي كوريا الجنوبية ولم تساعدنا فى الحرب على إيران؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لماذا نحمي كوريا الجنوبية ولم تساعدنا فى الحرب على إيران؟

دونالد ترامب
دونالد ترامب
خاطر عبادة

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تُبقي عشرات الآلاف من جنودها في كوريا الجنوبية لحمايتها، مشيراً إلى أن سول رفضت تقديم الدعم لواشنطن عندما طلبت منها المساعدة على خلفية الحرب مع إيران في وقت سابق من العام الجاري.

وشبه ترامب موقفه تجاه كوريا الجنوبية بعلاقة واشنطن مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي بشأن قراره تقليص التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

 وقال: "انظروا إلى حلف الناتو.. كل ما أريده هو الإنصاف"، مضيفاً: "لا يمكننا أن نواصل حماية كل هذه الدول، خصوصاً عندما لا تكون مستعدة لمساعدتنا".

تقليص كبير للمناورات المشتركة مع سول

 أعلن ترامب مساء الأحد أنه سيقلص "بشكل كبير" المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، عازياً ذلك إلى علاقته "الجيدة جداً" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال في منشور على منصته "تروث سوشال": "هذه المناورات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً كبيراً من هذه التكاليف كالعادة، بل إنها تبعث أيضاً بإشارة غير ملائمة على الإطلاق وعدائية إلى دولة أبدت، طالما كان دونالد جاي ترامب رئيساً، الاحترام ولم تشكل أي تهديد".

 ووجه الرئيس الأمريكي وزارة الدفاع بتقليص حجم التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية "بشكل كبير"، مؤكداً أنه أصدر تعليمات لوزير الدفاع بيت هيجسيث بهذا الشأن، على خلفية رفض سول المشاركة في إجراءات ضد إيران.

وأشار إلى أنه رغم فوات الأوان لإلغاء التدريبات بالكامل، فإنه "غير راضٍ" عن موافقة الولايات المتحدة سابقاً على المشاركة فيها.

سول رفضت الانضمام للضغط على إيران

 وتطرق ترامب إلى موقف كوريا الجنوبية من الصراع مع إيران، قائلاً: "سألت في الآونة الأخيرة رئيس كوريا الجنوبية عما إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلينا في نزع السلاح النووي من جمهورية إيران الإسلامية، فردوا قائلين: لا، شكراً!".

ترامب كوريا الجنوبية مناورات كوريا الشمالية مضيق هرمز

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