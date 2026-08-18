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سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026

سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم
محمد صبيح

واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، لتسجل مختلف الأعيرة زيادة جديدة مقارنة بأسعار أمس، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية والجنيه الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18 أغسطس في مصر : 49959 جنيهًا

عيار 24: 7137 جنيهًا

عيار 21: 6244.88 جنيه

عيار 18: 5352.75 جنيه

عيار 14: 4163.25 جنيه

أوقية الذهب: 221985.51 جنيه

الجنيه الذهب: 49959 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

أسعار السبائك الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7137 جنيهًا، مقابل 7131 جنيهًا أمس، بارتفاع قدره 6 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6244.88 جنيه، مقارنة بـ6239.62 جنيه أمس، بزيادة بلغت 5.26 جنيه.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5352.75 جنيه، مقابل 5348.25 جنيه أمس، بزيادة 4.50 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4163.25 جنيه، مقارنة بـ4159.75 جنيه أمس، بزيادة قدرها 3.50 جنيه.

وعلى مستوى الذهب عالميًا، ارتفع سعر أوقية الذهب في السوق المحلية إلى 221985.51 جنيه، مقابل 221798.89 جنيه أمس، بزيادة بلغت 186.62 جنيه.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 49959 جنيهًا، مقارنة بـ49917 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 42 جنيهًا.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14

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