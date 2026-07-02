محافظ دمياط يلتقي بالسيدات والأطفال بالمدينة الصديقة للنساء ومكتبة مصر العامة

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية بالمدينة الصديقة للنساء وذلك بحضور على البيومى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.

حيث تجول " المحافظ " داخل المدينة، واطلع على الأنشطة المقدمة لذوى الهمم ضمن مبادرة " تنمية مهارات صاحبات الهمم العليا " والتى تُقدم خدمات تأهيل نفسى واجتماعي وترفيهى وتنمية مهارات لهم ، وتواصل " محافظ دمياط " مع صاحبات الهمم ، كما أشاد بالجهود المبذولة من خلال القائمين على هذه المبادرة و رئيس الوحدة المحلية.

وتفقد " الدكتور حسام الدين فوزى " قاعات الأنشطة والهوايات والاطلاع و الانترنت مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، وتواصل مع الأطفال واطلع على الأنشطة ، واشاد أيضًا بالجهود المبذولة لتنمية النشء واستغلال الاجازة الصيفية فى أنشطة تساهم فى تنمية مهارات الأطفال، وذلك في إطار الدور الرائد الذى تقدمه مكتبات مصر العامة.