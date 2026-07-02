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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 12سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .


وقد  أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23251 طن تشمل : 4404 طن كلينكر و 1900 طن جبس و 2400 طن مولاس و 14547 طن بضائع متنوعة .


كما  أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56621 طن تشمل : 11830 طن ذرة و 21225 طن خردة و 6954 طن حديد  و 400 طن فول صويا و 10726 طن فول و 5400 طن بضائع متنوعة و 287 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 86 طن   .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 643 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 520 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1260 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163224 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126000 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5290 حركة .

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