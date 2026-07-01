محافظ دمياط يتابع حصر احتياجات الحماية المدنية ودعم منظومة السلامة العامة



ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة وحصر احتياجات إدارة الحماية المدنية، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم منظومة الحماية المدنية والارتقاء بجاهزيتها، بما يساهم في تعزيز إجراءات السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات .

حيث جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وأحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وعدد من مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة و إدارة الحماية المدنية و مديرية الإسكان.

وشهد الاجتماع استعراض الاحتياجات الحالية للإدارة، وبحث آليات توفيرها وفقًا للأولويات، وأكد محافظ دمياط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم أجهزة الحماية المدنية وتوفير الإمكانات اللازمة لها، لما تقوم به من دور حيوي في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.