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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حوار مجتمعي لدعم التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء دمياط

اوقاف دمياط
اوقاف دمياط
زينب الزغبي

شاركت مديرية أوقاف دمياط، اليوم، في فعاليات الحوار المجتمعي الذي نظمته شركة دمياط للغزل والنسيج؛ لمناقشة مستجدات المشروع الجديد للشركة، وبحث سبل التعاون من أجل دعم التنمية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

ومثَّل المديرية في اللقاء فضيلة الدكتور أحمد ممدوح محمد، رئيس قطاع المساجد بدمياط، نائبًا عن فضيلة الدكتور هاني عنتر السباعي، مدير مديرية أوقاف دمياط، وبمشاركة  محمد أحمد شبانه، المنسق الإعلامي، والأستاذ محمد حسين محمد، مسئول العلاقات العامة بالمديرية.

وشهد اللقاء حضور المهندس جلال الدين سليمان حمدي، العضو المنتدب للشركة، والأستاذ فتحي التداوي، مدير مديرية العمل، والدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب السابق، والمهندس محمد موسى، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، والمهندسة إيمان العراقي، عضو المكتب الفني للعضو المنتدب، والأب هشام بندلامون، كاهن كنيسة الروم، والدكتور عصام الشويحي، مدير مركز دمياط إسكان للأشعة، والأستاذ محب الفولة، مسئول العلاقات العامة بالشركة.

وتناول الحوار عرضًا لأحدث مستجدات المشروع الجديد للشركة، مع التأكيد على إتاحة فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، والحفاظ على العمالة الحالية، ودراسة إنشاء فصول تدريبية لطلاب التعليم الفني والتعليم المزدوج داخل الشركة؛ بما يُسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

كما ناقش المشاركون آليات دعم الشباب والسيدات، وتوفير فرص عمل واعدة لأبناء دمياط خلال الفترة المقبلة، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم التنمية وخدمة المجتمع.

وتؤكد مديرية أوقاف دمياط استمرار مشاركتها الفاعلة في المبادرات والفعاليات المجتمعية، إيمانًا بدورها الوطني في دعم جهود التنمية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

دمياط محافظ دمياط أوقاف دمياط الغزل والنسيج

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