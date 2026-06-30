تداول 7 سفن حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24872 طن تشمل : 2596 طن كلينكر و 2350 طن جبس و 1465 طن مولاس و 18461 طن بضائع متنوعة .



كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50799 طن تشمل : 5000 طن ذرة و 10927 طن خردة و 2410 طن حديد و 7728 طن فول صويا و 17800 طن فول و 5400 طن بضائع متنوعة و 5198 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1534 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 598 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 429 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1146 حاوية مكافئة .

وأكد البيان على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163224 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 127878 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5486 حركة .